水果雪條 果肉愈多愈有營

上佳之選--營養師指100%鮮芒果雪條是上佳之選，天然果肉無額外添加，較高程度保留了芒果本身的營養價值。（jenifoto、viennetta、Anastasia_Stoma@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】芒果香甜多汁，富含維他命A、C和膳食纖維，有抗氧、抗壓、護眼的效果，一直深受喜愛。

近年市面上出現號稱100%鮮芒果雪條，據報旋即被搶購一空；便利店又出現標榜含有芒果肉的雪條、雪糕，很是吸睛，令人躍躍欲試。然而，同樣聲稱含30%芒果肉的雪條，不同品牌，熱量相差一倍。想消暑解饞又怕胖，應如何選擇？

炎熱天氣下，大家都想咬一口冰涼爽口的雪糕雪條。有些商家推出水果雪條，以果肉含量高作招徠，甚至有號稱100%鮮芒果的雪條產品。饞嘴又怕肥，選果肉含量愈高的產品愈好。註冊營養師黃兆章和陸肇麟均同意，含真果肉的雪條營養價值高於單含果汁或果味糖漿的產品，而果肉含量愈高，就愈近水果本身的營養價值。

100%鮮芒雪條佳 加工易破壞營養

黃兆章表示，100%鮮芒果雪條是上佳之選，天然果肉無額外添加，較高程度保留了芒果本身的營養價值。不過加工過程可能會將芒果暴露空氣中，也可能經過發熱的機器切割，氧氣和熱力容易破壞芒果的營養成分，因此營養價值仍然不及新鮮芒果。

30%果肉雪條 不同品牌熱量相差大

坊間亦流行30%芒果肉雪條，但黃兆章發現，同為果肉含量30%的雪條，不同品牌熱量相差一倍。他估計是因為果肉含量減少，為保持口味和質感，需要加更多糖與牛奶；但部分產品為增添風味，可能添加大量糖和糖漿，導致糖分和熱量較高。因此消費者選購產品時要留意營養標籤。

榴槤高脂高卡 「不當是水果」

至於用芒果汁或芒果糖漿製作的芒果味雪條，營養價值難與芒果相提並論。陸肇麟解釋，芒果榨汁的過程中，非水溶性膳食纖維和維他命A流失；而將果汁加糖加熱熬製成糖漿，不但進一步流失營養，又導致糖含量上升。

除芒果外，有很多品牌將榴槤、士多啤梨等添加進雪條、雪糕。陸肇麟提醒，榴槤脂肪含量較高，與大部分低脂低卡的水果不同，「從營養學角度，我們甚至不把榴槤當是水果，屬於油脂類」。據香港衛生防護中心數據，每100克榴槤約含有150千卡熱量和5克脂肪，相同分量的蘋果熱量約52千卡，脂肪不超過0.2克。因此榴槤雪條與其他水果雪條相比，脂肪多熱量高，不宜多吃。

糖分或高過非水果類雪條

水果雪條與其他非水果類雪條雪糕，如朱古力、雲呢拿，又應如何取捨？陸肇麟表示，如比較脂肪含量，通常水果味雪條較低；但即使以水果做原料，產品都有可能加入糖分，若水果本身味道較酸澀，可能加入更多糖，所以水果雪條含糖量或高過朱古力、雲呢拿等雪條，建議細讀營養標籤來判斷。

如何通過閱讀營養標籤選擇雪條呢？陸肇麟教路，挑選熱量、糖分、脂肪等指標愈低愈好。同時參考世界衛生組織指引，建議成年人每日攝入糖分不超過50克（天然水果內含的糖分不納入計算），脂肪攝入不超過60克。同時將每日運動量納入考量，饞嘴想食雪條，之後做適量運動，就可以放寬攝入熱量、脂肪等營養的限制。

黃兆章又提醒，成人每日通過零食攝入的熱量，不要超過一日總熱量10%。以每日攝入2000千卡計算，即200千卡。此限度可以包容一條雪條的熱量，避免過量食用。

另外要注意，在便利店或超市出售的雪糕、雪條等產品，並非即製即食，而是預製及保存了一段時間，因此產品中可能加入添加劑，甚至人造色素。陸肇麟強調，有許多研究表明，過度使用人造色素或增加小朋友患上專注力不足及過度活躍症的風險，因此任何添加劑，尤其是色素應該盡量避免。

文：實習記者周可欣

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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