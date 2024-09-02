醫言有理：成人染第五病 未必有皮疹

【明報專訊】小病毒（parvovirus）感染，又稱第五病﹙fifth disease），大多影響兒童；最近我卻接連遇上了3宗成人個案，年齡介乎50至60歲之間。

55歲陳太發燒一星期，全身出皮疹；驗血顯示貧血，白血球及血小板數量同時大幅下降。骨髓活檢顯示純紅血球再生障礙性貧血（pure red cell aplasia），顯微鏡下見巨型原紅血球（giant proerythroblast）；小病毒IgM抗體及核酸檢測皆呈陽性反應，確診小病毒感染。

病徵溫和 懷孕或致流產

小病毒感染病徵一般溫和，大多自然康復；但免疫力低患者仍須留心，懷孕婦女更要小心。相關病徵包括紅斑、關節炎、骨髓功能障礙、胎兒感染及純紅血球再生障礙性貧血。病童的皮疹又稱傳染性紅斑（erythema infectiosum），先影響臉頰（slapped cheeks rash），隨後軀幹和四肢出現花邊狀皮疹（lacy rash）。成人女性感染小病毒後，易有對稱急性關節炎，影響手、腕、膝和腳的小關節，不一定有皮疹。

小病毒B19型感染可導致短暫骨髓再生障礙（transient marrow aplasia），尤其影響紅血球，引致貧血及相關併發症，本身有缺鐵性貧血的患者較易受影響。免疫力弱的患者，如移植後有愛滋病毒感染，病情可能會較為嚴重。婦女懷孕期間受小病毒感染，易導致流產，小心！

未有針對抗病毒特效藥

IgM抗體呈陽性反應，可確診小病毒感染，血液核酸檢測亦可能探測到病毒基因。IgG抗體呈陽性反應，則只代表先前曾感染病毒，已經有免疫力。

小病毒感染很常見，徵狀通常輕微，甚至完全沒有徵狀，病者一般只需接受紓緩治療。目前尚未有針對小病毒的特效抗病毒藥物，對付嚴重併發症，可考慮靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immunoglobulin）。

文︰梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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