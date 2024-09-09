高質「素」BBQ 七彩蔬果串串有營

素食燒烤--素食燒烤也能滿足一餐的營養需求，選擇不同顏色的健康食材，可攝取碳水化合物、蛋白質和脂質，亦能補充膳食纖維及維他命。（鄭寶華攝）

【明報專訊】入秋，不少人喜歡約三五知己燒烤聚會。BBQ少不了雞翼、腸仔、牛扒、金沙骨……幾乎離不開高脂肉類。不如換換口味，來一個高質「素」BBQ。

別以為燒蔬菜瓜果單調又不夠飽，其實素BBQ食材十分豐富，更可以完全滿足蛋白質、碳水化合物和纖維等營養需求，再加上自家製醬汁，好味有營！

啖啖肉致肥傷心血管

BBQ是家人朋友聚會的熱門選擇，尤其有家庭式電烤盤，更可隨時開爐。不過大家容易掉入「燒肉」的健康陷阱，香港港安醫院膳食及營養部主管、註冊營養師黃志榮表示，BBQ食材一般以高飽和脂肪的肉類為主，腸仔、丸類、紅腸等加工食物，以及雞翼、金沙骨、牛仔骨等近骨的肉類，飽和脂肪及鈉質含量非常高，過量攝取不僅導致體重增加，更會使體內壞膽固醇濃度上升，增加患心血管疾病的風險，應盡量少吃。

肉類含有大量蛋白質，需要較長時間消化分解，過量攝取會對腸胃造成負擔，導致消化不良。而進食太多油膩食物如羊架、金沙骨、雞翼等，會令消化不良徵狀加劇。加上BBQ食材中蔬菜比例較小，減慢腸道正常蠕動；雖然有人會燒蔬菜菇菌，但多數會添加牛油，因而導致飽和脂肪攝取量增加，加重心血管負擔。

高溫烤肉釋致癌物

另外，在高溫烤肉過程中，脂肪及蛋白質產生化學反應，其中會產生多環芳香族碳氫化合物（PAHs）及雜環胺（HCAs），並隨煮食溫度提高而增加，這兩種物質被認為會增加患癌症風險。煙霧中的化學物質在與食物接觸時，還會使更多PAHs附在肉類表面。此外，肉類中的蛋白質會隨烹調溫度上升而變性，尤其是在燒烤時，高溫對蛋白質分子結構造成損害，進而降低營養價值。

素燒烤較低脂低卡 富含纖維

相比之下，素食燒烤較健康，主要食材有豆類、蔬菜及水果；脂肪和熱量較低，且富含膳食纖維及抗氧化物，有助保持血糖穩定，調節膽固醇水平，同時刺激腸道蠕動，增強腸道健康。此外，植物性食物因不含肌肉組織及油脂，高溫燒烤時不會如肉類一樣釋放PAHs和HCAs，降低癌變風險。

想在中秋佳節約親友享用一頓高質「素」燒烤，能否滿足一餐的營養需求？黃志榮指出，關鍵在於食物選擇要多樣化，建議選擇不同種類及顏色蔬菜及水果，例如茄子、菇菌、彩椒、菠蘿等，以補充膳食纖維、礦物質、抗氧化物及維他命。

而一頓營養均衡主餐要包括碳水化合物、蛋白質和脂質，碳水化合物方面，可選擇根莖類蔬菜如番薯、南瓜、粟米、薯仔，它們還能提供膳食纖維、礦物質、維他命及抗氧化營養素，惟要注意食用分量，否則熱量容易超標，影響健康。

至於蛋白質，可由各種豆類及大豆製品如硬豆腐、豆腐乾、天貝、枝豆等攝取，以每100克硬豆腐為例，當中含約12.8克蛋白質。硬豆腐質地較結實不但適合燒烤，而且鈣質含量達200毫克，遠高於含25毫克鈣質的嫩豆腐，是良好鈣質來源。此外，建議選擇健康脂肪來源，包括牛油果油、橄欖油、亞麻籽油等。

避選加工、油炸食材

不過，黃志榮提醒，素食燒烤雖然較燒肉健康，但亦有健康陷阱需要注意。部分素食產品如素雞、素腸、素肉丸、素午餐肉等，在加工過程中添加調味料及油脂，使鈉質及飽和脂肪含量上升。長期攝入過多鈉和飽和脂肪，會引致肥胖、高血壓，誘發心血管疾病。此外，經油炸處理的食物如豆卜、風琴豆腐、炸豆腐等，熱量及反式脂肪都很高，會使體內壞膽固醇增加及好膽固醇減少，同樣危害心血管健康。因此，建議以原型植物性食物為主如豆類、根莖類、蔬菜等，盡量避免加工及油炸產品，以減少額外熱量、脂肪及鈉質的攝取。

素燒不限於粟米和雜菌，花點心思設計素食串燒，把五顏六色蔬果串在一起，吸睛又有營，配搭自家製醬汁，更添風味。黃志榮和香港港安醫院二廚林宇光推介以下高質素串燒——金針菇紫菜卷、玉子燒、照燒豆腐、小甘筍蘆筍、馬蘇里拉芝士蘑菇、薯仔拼蒜頭、椰菜花、鷹嘴豆蔬菜餅拼蘋果、塞浦路斯芝士拼桃、扒雜菜、燒菠蘿和韓式年糕。

■有片睇

中秋節素食BBQ

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文：李祖怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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