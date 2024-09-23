頸椎病作怪 頭暈惡心 健忘多疑

【明報專訊】長期低頭伏案，頭頸前傾注視熒幕，經常聳肩、含胸（寒背）等，都會令頸肌勞損，加快頸椎退化，引致頸椎病。頸椎病病徵多樣，涵蓋全身，身體不適之餘更有可能影響情緒，屬於慢性疾病。要治療頸椎病，可透過中藥、針灸、推拿手法等紓緩肌肉繃緊，驅風散寒祛濕，促進氣血運行。

椎體骨質增生 壓迫脊髓神經

人體有7節頸椎，負責支撐頭部。附在頸椎周圍的肌肉、韌帶等軟組織，則負責控制頭部活動。頸椎約30歲開始逐漸退化，頸椎間盤退化會影響頸椎的穩定，如再加上長期姿勢不良、過度操勞、缺乏鍛煉、有傷患等，將會令頸椎退化加劇，或令衰退提早發生。頸椎退化後有可能出現生理弧度改變，椎體骨質增生，神經或血管卡壓，壓迫脊髓及刺激周邊神經或軟組織等，造成各種各樣的頸椎病症狀。

初起頸肩痠痛 嚴重可致下肢癱瘓

頸椎病按病理可分為下列各型，各有不同的臨牀症狀：

1.頸型：為頸椎病初起階段，由於頸項周圍肌肉長期繃緊，令頸椎生理弧度改變，患者出現頸肩痠痛、肌肉僵硬繃緊、頭頸活動受限，每於陰雨天、吹風受寒、勞動時症狀加重。患者亦容易發生落枕

2.神經根型：由於頸椎間盤退化或骨質增生，頸椎小關節不穩或錯位，令頸神經根受到刺激或壓迫。根據受影響神經根位置，患者反覆出現同側頸、肩、臂、掌、指的疼痛或麻痹，臨牀常見，甚至影響睡眠或導致肌肉萎縮

3.椎動脈型：由於頸椎病變刺激椎動脈，造成血流障礙，導致腦供血不足。患者在頭頸活動時容易頭暈、眼花、惡心、耳鳴，甚至在旋轉頭部時，因椎動脈受卡壓而突然眼前發黑猝倒

4.脊髓型：為頸椎病重症，由於頸椎間盤突出或椎體骨質增生壓迫脊髓，患者可出現病灶以下的軀幹或下肢麻木，嚴重可影響下肢活動甚至癱瘓

5.交感型：由於頸椎退化刺激交感神經，導致交感神經功能紊亂，可影響全身。患者出現頭重、眼睛乾澀、視力模糊、耳脹耳鳴、咽喉異物感、心悸、胸悶、反酸、腹脹、異常出汗、怕冷、健忘、失眠等；有可能令患者焦慮不安、疑神疑鬼，影響情緒。此型在臨牀少見，容易漏診

6.混合型：出現兩種或以上類型之表現者，為混合型。臨牀上因頸椎問題而求診的患者多屬混合型頸椎病，很少只單獨出現一項問題

醫者可通過詢問病史、觸診檢查、功能評估，並在有需要時配合X光、CT、MRI等檢查確立診斷。至於患者適合採用何種治療，則要視乎病情、病人狀况，以及醫者經驗。

中藥祛風寒濕 行氣活血

中藥治療頸椎病，可從祛風寒濕和行氣活血兩方面入手，舒筋活絡，改善氣血運行。針對初期頸椎病，頸椎結構病變不嚴重，病情易受天氣變化、勞累等影響者，治療多採用驅風、散寒、祛濕的方法，常用中藥如葛根、羌活、桂枝、桑枝、威靈仙等。

針對病程長、頸椎結構已改變、頸項有新傷舊患者，治療多考慮行氣活血祛瘀，常用藥包括當歸、川芎、乳香、丹參、田七等。中老年頸椎病患多有筋骨退化的因素，中醫理解為肝腎不足，治療時可配搭有補益肝腎、強筋壯骨功效的藥物，如杜仲、桑寄生、雞血藤等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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