口齒生香：7至12歲 倒及牙矯正黃金時機

【明報專訊】「倒及牙」又稱倒齒或地包天，是指下顎牙齒咬合時蓋過上顎牙齒。這種情况不單影響兒童的口腔功能，還會影響面部外觀、牙齒及牙周健康，甚至情緒及精神狀態。

後天因素：下巴前伸 咬筆 吐舌

倒及牙多方面影響患者的生活習慣和口腔健康，例如：

1. 咀嚼困難，影響食物消化吸收

2. 舌頭活動空間受限，導致口齒不清

3. 影響面部骨骼發育，令輪廓改變

4. 牙齒加劇磨損，甚至導致牙齒鬆動

5.難以清潔牙齒，增加牙周炎等口腔疾病的風險

6.個人外觀受影響，從而減低自信心和社交能力

倒及牙成因，既有先天因素，亦受後天影響。先天遺傳因素包括父母或親屬有倒及牙，兒童出現咬合問題的比例一般較高；後天環境因素包括乳齒早失、下巴前伸、咬筆或吐舌等不良口腔習慣，亦會影響牙齒及顎骨的正常發育。

活動矯齒器 引導牙齒顎骨正常發育

兒童換牙（7至12歲）是矯正倒及牙的最佳時機。兒童發育迅速，早期發現倒及牙並矯正，有效預防和減輕牙齒和顎骨畸形。此外，早期矯正還可以簡化成年後手術程序，降低治療風險。

矯齒方法主要有3種：活動矯齒器、固定矯齒器及正顎手術。活動矯齒器適用於年齡較小的孩童，通過改變口腔內肌肉功能和力量，引導牙齒和顎骨正常發育。固定矯齒器則適用於已長出恆齒的兒童和青少年，通過鋼絲和托槽等裝置，對牙齒施加適當力量，使其逐漸移動到正確位置。對於出現嚴重骨性畸形導致的倒及牙，且骨骼發育成熟的成人，可能需要正顎手術來調整上下顎骨的位置和形態。

若不想錯失矯正倒及牙的黃金時間，家長在孩子換牙期間，應多加留意他們的牙齒發育情况。一旦發現問題，及時帶孩子到兒童牙科或矯齒科就診，以便得到及時的專業診斷和治療建議。家長亦應該引導孩子養成良好口腔衛生習慣，並糾正下巴前伸、咬筆或吐舌等壞習慣。

文：單知一

（香港大學牙醫學院臨牀助理教授）

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