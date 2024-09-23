養生帖：秋季養肺 遠離久咳

【明報專訊】秋天是滋養肺氣的好季節。在後疫情時代，感冒、咳嗽、鼻敏感等呼吸道疾病此起彼伏，日久不癒，綿綿不絕，諸多症狀均與肺氣不足、虛弱失養密切相關。肺與秋氣相應，如秋季養生不當，最易傷害的便是肺。正如《素問·四氣調神大論》中所述：「秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明，早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應養收之道也，逆之則傷肺，冬為飱泄，奉藏者少。」

入秋後，雨水漸少，濕度降低，天氣愈發乾燥。「燥」是秋季的主氣，易傷津液，多見皮膚乾燥、眼睛乾澀、頭髮乾枯、口鼻咽乾、乾咳少痰、大便乾結、小便赤黃。若不能因季調養肺氣，致使秋燥傷津，則易久咳不癒，最終上逆傷肺。日常調養肺氣，需因季節變動及時調整飲食與起居。飲食方面需多吃收斂的食物，以助收斂肺氣，如蘋果、葡萄、檸檬、山楂、番茄、梨等果品。同時，要少進辛味食物，以免發散瀉肺，如韭菜、辣椒、葱、薑、蒜等。秋季飲食可多湯、粥等，尤其是豆類粥品，如紅豆、綠豆、眉豆、赤小豆等。此外，還可用一些中藥滋補養肺，如枇杷膏、秋梨膏等。起居方面，應早睡早起，緩解秋季肅殺之氣。

文：寧志鵬

（香港大學專業進修學院助理課程主任）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）