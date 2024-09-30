手機新功能呃大腦 助低頭族避暈車浪

【明報專訊】「低頭族」無論坐車坐船，眼睛都離不開手機熒幕，結果玩到「暈浪」，又暈又作嘔，難受！

熱門手機iPhone最近更新作業系統iOS 18.0，新增「車輛移動提示」功能，聲稱可減輕用家邊坐車邊用手機的不適感。民間還有不少其他秘方：按穴、吃薑糖、服暈浪丸……哪招有效？

無論是暈車浪、暈船浪或暈機浪，耳鼻喉科專科醫生杜永禧指，在醫學上都屬動暈症（motion sickness），患者在乘坐交通工具時頭暈、作嘔作悶等不適，主要與平衡系統協調有關。

平衡「鐵三角」不協調 干擾大腦分析

平衡系統由內耳前庭系統、視覺和本體感覺（proprioception）組成。杜永禧解釋，前庭系統內的半規管充滿淋巴液，負責偵測身體不同方向，作出相應平衡；就像手機內陀螺儀會隨着手機豎直或橫放而改變畫面方向。而眼睛除了看東西，同時會傳送信息至大腦，左右平衡感；就如閉眼單腳企會左搖右擺，較難平衡。至於本體感覺，就是從身體不同肌肉和關節接收信息，分析體感，如判斷地面平坦或傾斜等，從而精準地控制四肢。

「綜合這3個元素，將身體不同地方接收的信息，轉達給大腦分析，從而控制身體平衡。」如果「鐵三角」某項出毛病，大腦預期接收到的信號與感官有矛盾，就會干擾平衡系統。杜永禧舉例，「在車上看手機，眼睛定點在手機上，眼前事物是靜止；但前庭系統或本體感覺卻感受到身體隨車在移動，兩邊產生衝突，大腦不知道該信哪一邊，因而引致暈車浪」，身體連串不適如惡心、頭暈、腸胃不適等，就是大腦分析出錯的結果。

耳發炎、長者、小孩易暈浪

何解有些人一上車就暈，有些人全程看書、玩手機也安然無恙？杜指先天與後天因素都有影響，有些人前庭系統天生較弱和敏感，容易頭暈；鐵三角任何一環出現健康問題都會影響平衡系統，如耳朵發炎、前庭系統有障礙，或雙眼近視卻沒有配眼鏡，都會使三者收集到的資訊不一致；而隨年紀增長平衡系統亦會變差，較易暈車，「長者前庭系統開始退化，或有老花、白內障、關節退化等情况，每項都變差一點，信號傳到大腦分析時出現衝突，都會令暈車惡化」。乘車當刻身體狀態也有關係，如睡眠不足、血糖低、焦慮、腸胃不適、懷孕等，鐵三角接收信號能力被削弱，加劇暈浪。另外，小朋友的前庭系統發展未成熟，而且坐車經驗較少，都較易暈車浪，大約到15、16歲，前庭系統發展完成，慢慢沒那麼容易暈車。

望窗外景物 聽音樂分散注意

iPhone新推出的防暈車功能，針對坐車時前庭系統、視覺和本體感覺信號不一致而設計。啟動「車輛移動提示」功能後，熒幕兩邊會顯示多粒動態小圓點；當手機偵測車輛加速轉向，小圓點會作出相應移動，如車輛轉左，小圓點會向右移，車輛減速，圓點向下移，「它其實是在『欺騙大腦』，以為熒幕上的文字在一起移動，而非靜止狀態，令到平衡系統的信號一致」。看過用家分享，有人稱有效，亦有說沒效，杜解釋，「可能有些用家的前庭系統較弱，或者眼睛看事物不夠清楚，傳送至大腦的信號本身已經弱，再加幾點作用不大，甚至有人認為這些圓點擾亂畫面」。若屬容易暈車浪的人，宜盡量避免在車上看手機、看書，多望窗外景物，使視覺系統與前庭系統、本體感覺一致，或者聽音樂、閉目養神、與身邊朋友聊天，分散注意力。

暈浪藥皮膚貼 提前使用才有效

不少暈車一族都會隨身攜帶暈浪藥，現時常用的主要有兩種，包括抗組織胺和抗膽索性藥物（anticholinergics），兩者都能預防頭暈，但需要在乘搭前30至60分鐘服用，若出現暈車症狀才服用，就難以發揮效用。除了口服藥丸，抗膽索性藥物還有皮膚貼，因皮膚吸收速度較慢，需提早3至4小時貼在耳後才能生效。

「這類藥物可減弱外界對前庭系統的刺激，減少干擾」，杜提醒，服藥後容易眼睏，睡着後就不會頭暈。兩者效用、副作用相若，服用後或疲倦、口乾、眼乾、便秘等。有前列腺問題的長者、青光眼患者、哮喘人士，服用前應與醫生商討合適劑量，而孕婦和小朋友應避免服用，暫未有足夠研究指出暈浪丸對小朋友的副作用。另外，暈浪藥不可與酒精同服。建議血糖低人士乘車前可吃糖改善血糖，或者小食如梳打餅，「小量梳打餅可助吸收胃酸，減少反胃的不適」，但不建議吃得過飽，「太飽會令到胃脹，暈車浪時惡心、作嘔的感覺會更強烈」。

iOS防暈浪新功能

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文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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