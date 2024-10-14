【明報專訊】3星期前，醫務衛生局經過嚴謹的公開招標程序後，決定委任港大醫學院為「粵港澳大灣區國際臨牀試驗所」的營運機構，我和同事都感到十分雀躍和鼓舞。回想當日為準備入標文件，多名同事不辭勞苦、默默耕耘，我一一看在眼裏，銘感於心。他們都是港大醫學院獲此任命的幕後功臣。同時，我對臨牀試驗所亦寄予厚望，期待為本港、國家及全球臨牀試驗的長遠發展有所貢獻。

臨牀試驗在醫學研究成果轉化為有效臨牀應用的過程中是非常重要的環節，否則實驗室裏的科研成果，就難以轉化為可供應用的藥物和治療方案，只會停留在理論上。儘管本港在臨牀研究方面具備優勢，可惜由於各種原因，香港的臨牀試驗規模較小，資源也較為分散，局限了嶄新臨牀應用的發展，令人十分遺憾。

多年來，我們不但在香港推行臨牀試驗，也積極與不同機構合作，即使成效不錯，始終仍有多種不便和限制。例如海外臨牀試驗的結果未必完全符合香港情况，需要多作測試和調整；傳送樣本及數據亦耗費大量時間、金錢與人力物力，以符合多項安全和成效上的要求。這麼一來，新藥物及治療方案的審批、生產及流通需時更長，病人往往要苦候多年，才能獲得所需治療。

整合資源 推動科研成果轉化

所以，在國家及特區政府支持下，能夠在河套深港科技創新合作區香港園區內成立試驗所，對醫護人員、科研人員和病人來說，實在是天大的喜訊。

然而欣喜之餘，我們沒忘記港大醫學院肩負的重任。當前要務就是統籌和整合本港公私營醫療機構的臨牀試驗資源，以建立一站式支援平台。這些資源分散在不同機構多年，數量龐大，可以預見要整合起來絕非易事。同時，要營運以整個大灣區為服務對象的試驗所，對我們的營運能力、管理質素及專業人才也有極高要求。因此，我們十分感謝國家及特區政府的信任與支持，定必竭盡所能，不負所託。

其實，在本港建立一站式支援平台，只是推動臨牀試驗發展的第一步。長遠而言，我們希望藉着這個平台，吸引更多海內外醫藥企業、醫院和科研機構在本港及大灣區推行臨牀試驗，以加快科研成果的有效轉化，讓更多病人受惠。目前，大灣區人口已經超過8600萬，對這些企業和機構而言，相信是極具吸引力。

總括而言，我衷心期望這座新的試驗所，能夠結合本港卓越而豐富的臨牀研究經驗，以及大灣區臨牀網絡，提升臨牀試驗能力、效率及成效，以更短時間，造福更多病人。

文：劉澤星

（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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