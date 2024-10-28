拆解日系零食「神效」

不少日系零食或飲料會以健康作招徠，在包裝上標示「特定保健用食品」（左起）、「機能性表示食品」或「營養機能食品」的標籤，其中「特定保健用食品」的認證在三者中最嚴格。（張淑媚攝/網上圖片）

【明報專訊】增強記憶香口膠、助眠朱古力、提升免疫力啫喱！

這些看似是多啦A夢的神奇法寶，實際可在超市、便利店買到！日本有不少零食、飲品添加了不同營養素，以健康作招徠，當地政府更設有認證制度，生產商在包裝貼上「特定保健用食品」、「機能性表示食品」或「營養機能食品」等官方標籤。這些標籤有什麼分別？零食真的可以提神醒腦、瘦身健體？

日系零食和飲料，受不少香港人喜愛。無論是到日本旅行或逛本地日式超市，都可看到貨架上標榜有健康功能的零食與飲品，例如寫上可減少內臟脂肪的綠茶、提供一日所需鈣質的餅乾，甚至有聲稱可助穩定血壓、血糖的糖果或香口珠，多不勝數。這類產品更標示受日本消費者廳規管的標籤，分別有「特定保健用食品」、「機能性表示食品」和「營養機能食品」。

特定保健用食品 通過嚴格審查

香港高等教育科技學院（THEi）食品與健康科學學系助理教授、國際食品安全協會主席蔡少薇指，產品要標示為特定保健用食品（Food for Specified Health Use，簡稱FOSHU），生產商須事前向日本消費者廳提交足夠科學證據、研究報告，證明所含的特定成分是安全、有效；並通過嚴格審查，確認有足夠證據證實該成分的特定功效，才獲得認可，可標示相關標籤。

目前特定保健用食品許可聲稱範圍超過10項，如調整腸胃、關注脂肪、骨骼健康、緩減餐後血糖等，網上可查閱獲認證的產品資料，包括獲許可成分、成分特性、證實效用與安全的研究報告等。註冊營養師陳可兒補充，此認證制度自1991年面世後，至今有逾1000項產品獲此認證，是3款認證制度中規管最嚴格。

機能性表示食品 日本官方不評估

「機能性表示食品與FOSHU不同，根據日本政府規定，機能性表示食品制度要求企業在銷售食品前，向消費者廳提交食品安全、功效相關的科學證明等，並允許企業對食品的功能作標籤，但部門不會再個別評估。」蔡少薇續說，因政府不會再評估，生產商須自行承擔所有責任。消費者廳會將生產商提供的文獻、研究報告、產品健康事故通報系統等資料上載至網站，供消費者查閱。陳可兒指此制度在2015年推出，產品大多針對維持免疫力、助眠、改善疲勞、紓緩壓力等功效，因它的規管較少，相對容易得到認證，根據消費者廳資料，截至今年8月初，已有逾6500件產品獲此認證。

營養機能食品 自我認證系統

至於標示為營養機能食品的產品，指可從中補充到特定營養成分，如維他命、礦物質（鐵、鈣）等，當中所顯示的營養成分達到每日建議攝入量的指定範圍內，就可標示該營養成分的功能，同時亦須清楚標示攝取時的注意事項、限制等。蔡少薇表示，「這類產品採用自我認證系統，毋須特別申請，只要符合標示所要求的條件，就可以在包裝上自行標示為營養機能食品」。

對追求健康的消費者而言，這些零食、飲料有一定吸引力，但是否代表一定健康呢？蔡少薇和陳可兒都指不一定，若因而不顧分量放任食用，甚至取代藥物，或有反效果。蔡少薇指，「有很多因素影響健康，除了食用這些產品，平時飲食、身體狀况、運動習慣等都會影響，難以靠食用單一食物，達到健康效果」。

陳可兒拆解兩種常見於零食的添加健康成分。

食用GABA減壓 未有科研證據

GABA是近年機能性表示食品的常見成分，不少主打可減壓、助眠，甚至聲稱可穩定血壓。

GABA是人體可自行製造的一種胺基酸，是神經傳導物質，有如中樞神經系統的郵差，負責傳遞信息，同時亦可抑制大腦，令它不要過度興奮，對抗焦慮等，從而令人平靜、放鬆。陳可兒解釋，「理論上GABA可在人體內發揮上述作用，不過暫時未有科學證據指出，食用含GABA食物或補充品可減壓或對情緒有好的影響」，甚至有說法指GABA的分子較大，或未能通過大腦的血腦屏障，作用成疑。

從糖果、朱古力、威化餅，到米、含醋飲品、蔬菜汁等都可見GABA蹤影，標榜可減壓、改善情緒的GABA朱古力尤其常見。「在朱古力內加入GABA其實是聰明的」，陳可兒解釋，朱古力同時含有抗氧化物多酚、色胺酸、鎂等，這些成分本身就會促進大腦分泌腦內啡與血清素，可令人放鬆、心情愉悅、情緒緩和等。她認為在改善心情方面，含高濃度可可（85%或以上）的黑朱古力比起GABA的效果更顯著，不一定需要買含GABA的產品。

GABA除了標榜可改善心情，有些產品宣稱加入GABA後可穩定血壓，陳可兒表示，「口服GABA控制血壓，目前不多科學證據或相關研究規模不足，實際功效仍需更多研究證實」。蔡少薇不建議用這些食物取代藥物，若過量補充或會出現不適，「它們只是食物，不是藥物，不能治療疾病，一些本身有高血壓的人士，應在食用前諮詢醫生意見，了解當中成分會否與藥物互相影響」。

朱古力加難消化糊精 多吃也會肥

「抑制脂肪吸收」是另一個常在日系糖果或飲料上見到的健康聲稱。有朱古力添加難消化糊精，聲稱可減少攝入脂肪與糖分。陳可兒指，難消化糊精是從澱粉分解出來的膳食纖維，可增加飽足感，維持腸道健康；由於難以被體內消化酵素消化，如與含澱粉質的食物同吃，會減慢吸收速度，令血糖較穩定；亦會減少油脂和糖分攝取，從而降低血脂水平。驟眼看，這些朱古力邪惡度大減，但「不能因而多吃，始終朱古力有一定熱量，它只是比一般朱古力略勝一籌」。

有汽水推出「加纖」版本，獲日本消費者廳認證為特定保健用食品，可否取代日常的纖維攝取？陳可兒指出，「如只是為日常加添一些纖維，問題不大；但若用於取代從蔬果、全穀物攝取的膳食纖維，就不理想」，因為天然食物還有其他額外的營養素如維他命、蛋白質、礦物質等，這些在零食內難以得到。另外，若單靠難消化糊精，需要大量才能足夠一日所需，有可能引起腸胃不適、脹氣。

特定保健用食品獲認證產品：

hfnet.nibiohn.go.jp/specific-health-food

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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