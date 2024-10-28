糖尿上眼 「雙抗」退黃斑水腫挽視力

【明報專訊】本港約一成人口患有糖尿病，當中近四成會出現糖尿病視網膜病變，俗稱「糖尿上眼」。患糖尿病年期愈長，糖尿上眼風險愈高。有部分糖尿上眼屬於「糖尿性黃斑水腫」，嚴重可影響視力甚至致盲。現時注射抗血管內皮生長因子（anti-VEGF），是治療該病的第一線藥物，直接將藥物注射至眼內玻璃體；而新一代雙抗治療，可同時抑制血管內皮生長因子及血管生成素-2（angiopoietin-2），提升療效。

在糖尿性黃斑水腫初期階段，通常沒有特別病徵。長期高血糖會破壞身體的微血管，令微血管滲漏。若眼底周邊微血管滲漏，可能不容易察覺，一旦破壞視網膜中央黃斑區的微血管，便有可能引致糖尿性黃斑水腫。

視力模糊 直線扭曲 末期見白影

當患者出現病徵時，和其他黃斑病變近似，例如視力模糊、影像失真、直線變扭曲、眼睛中央出現黑影等情况，這表示中央視力受損，對整體視力帶來很大影響。另外要注意，若糖尿性黃斑水腫到了嚴重程度，就不會再有黑影和直線變曲線的情况，而是出現白影及視力非常模糊，這時已是末期症狀。當然，看到白影不一定是患上糖尿性黃斑水腫，其他眼科問題如白內障、青光眼等也可能有類似病徵，建議及早求醫。

激光凝固滲漏缺口 或留疤

過往治療糖尿性黃斑水腫並不容易，2007年以前，主要以激光治療。激光優點是可以在不傷及眼球表面情况下，經瞳孔直達視網膜，像燒焊般把黃斑區微血管的滲漏缺口凝固，紓緩滲漏。但激光屬高能量，而黃斑區是一個神經線密集的地方，當激光紓緩黃斑水腫之後，有可能留下疤痕，這些疤痕會影響部分神經線。若日後黃斑水腫復發，激光治療會再留下疤痕，因此激光治療的缺點是不能重複太多次。

除了激光，另一種治療方法是類固醇注射。糖尿性黃斑水腫受多種原因影響，除了血管滲漏外，很多時黃斑區也有炎症，借助類固醇的消炎作用可減輕黃斑水腫。但使用類固醇，有可能引起多種副作用，包括白內障和青光眼等。

雙抗治療 更有效穩定血管

2007年後，出現俗稱「黃斑針」注射式藥物，現時稱為單抗治療，注射抗血管內皮生長因子。單抗治療與激光和類固醇治療屬於不同治療，副作用較小，大大改善糖尿性黃斑水腫的療效。根據臨牀經驗，單抗治療對大部分患者有紓緩作用，但復發機率相對較高。

幸而，注射式藥物不停改進，單抗治療發展至新一代雙抗治療，除了抗血管內皮生長因子，同時用上抑制血管生成素-2的藥物。抑制血管生成素-2藥物有消炎作用，和抗血管內皮生長因子藥物同時使用後，療效維持較長，更有效穩定血管，並減少滲漏及炎症等，達到控制糖尿性黃斑水腫的指標。

雙抗治療初階段需要每月注射1針，往後視乎患者情况，每針相隔時間可延長8至16星期，副作用主要是注射位置紅腫等常見治療反應，出現嚴重副作用的機率相對較低。

最重要的是，一旦確診糖尿病，要積極控制血糖，防範糖尿上眼。糖尿上眼初期，黃斑區出現小水疱，這時治療會比較容易。相反，當水腫去到後期時，雙眼視力模糊，即使針藥有助改善視力，也可能需要長期補針以維持療效。

文：劉啟傑（眼科專科醫生）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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