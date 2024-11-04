XX XY未必能辨男女 雙性人性別勿過早扑槌

【明報專訊】巴黎奧運早已閉幕，但多名選手的性別爭議仍令人記憶猶新。雙性人（intersex）這個名稱也成為大眾其中一個焦點。

到底何謂雙性人？出現性別發育差異，未必能單憑XX和XY染色體分辨男性和女性，哪應如何判別？

雙性人，又稱陰陽人或間性人。根據聯合國人權事務高級專員辦事處的定義，雙性人是天生具有不符合男性或女性身體特徵的人，稱為性別發育差異（differences in sex development，DSD）或性別特徵變異（variations in sex characteristics，VSC），包括荷爾蒙、染色體變異等不同因素。

5000新生兒1個有性別發育差異

一般人理解是，性別確定始於胚胎發育時期；女性擁有兩個X染色體（XX），男性擁有X、Y染色體各一個（XY）。但除了染色體外，出生前及青春期荷爾蒙也會影響性器官發育；例如受荷爾蒙影響，部分嬰兒的生殖器官未如大多數人那樣發育。

根據國際數字，每5000名新生嬰兒就有1個有性別發育差異。亞洲跨性別健康專業協會主席、精神科專科醫生麥棨諾表示，DSD泛指1組約40種涉及基因、荷爾蒙和生殖器官等與多數人不同的情况。例如一些雙性人有明顯性徵差異，同時擁有男、女生殖器官，但並不明顯；亦有些人在青春期中，男性或女性生殖器官才有明顯成長，發現幼兒期錯判了性別。

8歲起性別重置手術逾20次

然而，不少雙性人在孩童時期，已被父母安排接受性別重置手術。關注雙性人組織「藩籬以外」創辦人、香港首個公開雙性人身分的細細老師說，由8歲起經歷性別重置手術逾20次，「任何手術的痛楚，均不會忘記」。她出生時已確定性別發育異常，既有細小像陰莖的肉，陰部又有像尿道的小孔。當時醫生無法辨別其性別，父母則決定判別為男性。然而她無法站立如廁，需要蹲下小便，幼稚園教師怕她被恥笑，又難以向幼童解釋，唯有安排獨立洗手間。

8歲接受第一次手術，她在兒童病房了解男女性器官分別，震驚之餘更首次受辱。「當時一個男孩恥笑我是男人頭、女兒身」，兩人因而大打出手，導致細細老師傷口爆裂，「那一刻感到被侮辱，想着你們要我做男仔，我就做了手術，成為男仔，為何還是排擠我」。

為求得到家人所期望的男性身分，經歷無數次手術及傷口感染，她亦對非男非女的身分十分困擾，甚至想過輕生。而命運卻像與她開玩笑，受盡多次手術傷痛重建陰莖，努力學做男性，卻於成年後一次身體檢查，發現體內有不健全的子宮；醫生建議把貌似陰莖和睾丸的器官切除，避免將來患睾丸癌。細細老師正式由男性變成女性。

受小眾族群壓力 自卑焦慮

麥棨諾不諱言，無數雙性人個案與細細老師一樣，經歷着「小眾族群壓力」，從小飽受壓力，感到自卑、焦慮，難尋傾訴對象，甚至有社交障礙，覺得無容身之所；往往導致焦慮、憂鬱、失眠或免疫系統問題，不少雙性人更有自殘及輕生念頭。

他曾跟進一名現時約28歲的雙性人，從小被家人判別為男性，然而體內有不完整子宮，自小有女性偏向。多年來他難以承受作為男性又非男性的困擾，對自己身分及想法產生懷疑，甚至擔心自己有精神病，終日𠝹手、𠝹大腿，甚至把頭撞向牆。麥棨諾形容，「他身體無一處沒有傷痕。你問他不痛嗎？他回答，要用痛楚麻痹自己」。

成年後依身體變化選擇

麥棨諾表示，不少雙性人從小經歷「洗腦式」性別確認；直至逐步成長，自己了解身體變化及個性認知下，才發現被錯判性別多年。然而他們擔心父母傷心，亦不知如何面對自己性別取向，到底是接受重置性別手術，或是隱藏內心的性別取向，在兩難抉擇下感到矛盾及痛苦，壓力及抑鬱隨時一觸即發。

今年8月牛津大學實用倫理學中心於《美國生物倫理學雜誌》發表研究，認為有性別發育差異的兒童，不應於幼兒時期接受生殖器官手術。該項研究集合6大洲、20多個國家及地區的國際專家團隊撰寫，指出除非有影響健康的緊急情况外，否則不應在兒童未進入青春期，無法自行同意性別下，為孩童安排性別重置手術。

麥棨諾表示，理解父母一般需要在嬰兒出生後42天內辦理登記，當中需要確定性別，但部分雙性人在成長階段，性器官才有顯著改變，較準確確定個人性別；同在青春期過程，他們才開始意識個人性取向。在兩者考慮下，除非危及幼童健康，例如性別發育差異引致尿道炎、腎炎等，必須以手術處理外，均不建議為兒童過早安排性別重置手術，將決定權給予孩子，待他們成年後因應身體變化及個人意願選擇。

文：黃碧文

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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