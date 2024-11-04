生活困擾：女性身分、男性外表 飽受異樣目光

【明報專訊】不少雙性人對自己身分，難以向人啟齒。今年35歲的麥生（化名）直言，成長至今，除了父母及幾個中學好友外，他不敢隨意向人訴說自己雙性人身分，甚至現在有了心儀對象也忐忑不安，不知如何解釋。

相對細細老師來說，麥生較為幸運，幼童期未被安排性別重置手術。由於性徵不明顯，一直受父母教導為女孩。但他記憶中，自己由2歲起已抗拒穿裙子，在幼稚園角色扮演中也渴求扮演爸爸。一直有男性傾向，卻被判別為女性的他，從小對自我性別很模糊；面對爸爸為主導的家庭，亦不敢說出個人感受。初中時發現自己陰莖發育後，感到手足無措，也不敢告訴家人。

成長過程中，麥生外表完全是一名男性，故中學畢業後，他以「男性」身分過着大學生活。18歲成年時，上網找尋資訊及向醫生查詢，經外科及精神科醫生評估和跟進下，於大學畢業前接受乳房抽脂手術；並在工作1年後接受性別重置手術，將身分證性別改為男性。

進女廁被責罵

猶記得剛畢業後應徵教學工作，當時還未做手術，「影印身分證時，我刻意將影印本的性別遮蓋，校長覺得奇怪，我和盤托出，幸好得到理解，獲得第一份教職」。其後他獨自面對手術，之後才敢向家人道出多年實况，父母聽罷都淚流滿臉。「對於我獨自背負着女性身分，卻又展現男性外觀，多年來被誤解，我感覺到父母的愧疚。」

看似麥生性別重置過程較為順利，但他坦言在青春期，以女性身分、男性外表下生活，無數次想輕生。記得一次在尖沙嘴某大商場，他進入女廁時被女廁內的女士責罵，十分尷尬；或簡單如到銀行辦手續，職員廣播「請麥小姐到10號櫃枱」，那一刻大眾看着自己男性外表，也投以怪異目光。

教育多元性別認同

於日常生活中，雙性人經歷誤解及尷尬場面，承受不小壓力。身兼性治療師的精神科專科醫生麥棨諾直言，「性教育不止是建議去球場打羽毛球、關注愛滋病、繁衍下一代等主題，其實可以更高層次，教育年輕一代多元性別認同，不要用非黑即白，或性徵去定義一個人的性別」。

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