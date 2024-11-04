強迫症揪出焦慮根源 停止無限loop

【明報專訊】「強迫症」這個中文譯名，有點以偏概全，令外界感覺其徵狀相當可怕。此症英文名是obsessive compulsive disorder，簡單而言，是由重複思想（obsessive thoughts）及重複行為（compulsive behavior）兩部分組成。患者因為有重複想法（如害怕污糟或物件不對稱等），需要透過相應重複行為（如重複洗手或排列物件），紓緩內心的焦躁與不安。

值得留意的是，重複行為並不僅限於洗手、冲涼或其他與健康衛生相關的舉措。患者的行為模式及種類非常多樣化，包括重複檢查、說話、排列文件、抄寫、心算、祈禱等。

重複行為應對惡劣狀况

從人本主義與存在主義角度解釋，任何精神病徵狀，對當事人而言都有存在意義及價值，是他們應對惡劣狀况與高度壓力時所作的回應。因此，面對強迫症患者，助人者與身邊人不宜只聚焦於病徵，而是要了解他們過去經歷或現在處境。

以我讀大學時重複抄筆記為例子，當年大學尚未電腦化，我因擔心筆記內容不齊全及排序無條理，影響之後複習，於是一次又一次重抄筆記，有少少瑕疵也不滿意，要抄4、5次方才罷休。此外，我亦會不斷覆核文件與功課，出門後不時折返檢查有沒有關門。

另外，我接觸過一個年輕個案，他曾被父母送往內地居住2、3年，返港後擺脫不到被遺棄的感覺，會不斷重複洗衫及不同清潔行為，就像要洗走罪孽，讓自己舒服些。

患者多處事認真、力求完美

想一想，我和這名年輕個案的重複想法及行為，都是由心而發，屬於自發行為，可以解讀成在困境中掙扎求存的方法。再說，相關行為雖然構成困擾，但我們至少能夠維持學習、工作以至社交等，生活功能未至嚴重受損。當事人在重複思想與行為困擾下仍然奮力掙扎，維持正常工作與作息，這也反映了人的堅韌。

由此可見，重複徵狀並不是洪水猛獸，當事人呈現的性格，更多屬於處事認真、注重細節，甚至力求完美。他們甚至可以在自己專屬範疇取得不錯成就，英格蘭前足球明星碧咸便是表表者。

重症增頻率力度 陷惡性循環

當然，若重複想法及行為未及處理，或當事人面對壓力增加，就有可能發展成重症；即重複行為已不足以紓緩焦慮，需要增加頻率與力度，形成惡性循環，嚴重干擾作息生活，甚至陷入失學失業等狀况。

說到底，重複思想及行為是人受壓或面對逆境時所作的回應，求醫和用藥有助紓緩病情，但與患者一起回顧及探索過往經歷，找出焦慮與不安根源更為重要。有些時候，若壓力來自家人，後者更要調校相處或管教方式，從根本處為當事人鬆綁。

文：丁惟彬（香港中文大學社工系講師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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