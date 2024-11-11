減「碳」減鹽多運動 控糖尿點止唔食糖

【明報專訊】香港面臨糖尿病高發的嚴峻挑戰。根據統計，本港約有70萬名糖尿病患者，隨着都市人生活習慣的轉變，久坐、缺乏運動、不良飲食習慣等因素，令糖尿病發病率持續上升。

11月14日是世界糖尿病日，旨在提升全球對糖尿病的認識。不少人誤以為只要減少吃糖，就可以控制好糖尿病，認清糖與糖尿病關係，幫助大家有效預防和管理糖尿病。

只要減少吃糖，就可以控制好糖尿病？

很多人誤以為糖尿病與「吃糖」直接掛鈎，以為只要少吃糖，病情便會受控。事實上，糖尿病控制涉及多種因素，包括碳水化合物整體攝取量、體重管理、藥物治療及生活習慣，遠不止減少糖分攝取這麼簡單。

1. 控攝取碳水化合物

不論1型或2型糖尿病，患者都需要留意碳水化合物整體攝取量。碳水化合物包括糖、飯、麵、麵包等，都會在體內消化及分解成葡萄糖，進而影響血糖水平。因此，糖尿病人不僅要減少單純糖（例如汽水、甜品）的攝取，還要計算整體碳水化合物攝入量（例如每餐飯量）。1型糖尿病患者需要根據所攝取碳水化合物來調整胰島素劑量，而2型糖尿病患者則應選擇健康碳水化合物來源，例如糙米、黑米、意粉、全麥維等，這些食物升糖指數較低，進食後血糖上升較為穩定。

2. 控攝取鹽分、不健康脂肪

糖尿病人比一般人更容易罹患心血管疾病，因此需要留意鹽分和不健康脂肪攝取。高鹽飲食會導致高血壓，進一步增加心臟病和中風風險，世界衛生組織（WHO）建議每日鹽分攝取不超過5克（約1茶匙），同時避免食用如罐頭、即食麵等高鹽食品。另外，飽和脂肪會提高壞膽固醇（LDL）水平，增加心血管疾病風險，常見於紅肉和加工肉類中。患者可食用富含奧米加-3脂肪酸的魚類（如三文魚、鯖魚）或橄欖油、堅果和種子等健康脂肪來源，減少心血管負擔，保護心臟健康。

3.體重管理

對於2型糖尿病患者，體重管理是控制病情關鍵之一。美國糖尿病協會（American Diabetes Association，ADA）表示，減重3%至7%能降低胰島素抗性，有助減緩病情發展。因此，可透過低碳水化合物飲食、地中海飲食或低熱量飲食等節食減重，或遵循營養師調節整體飲食，持續監測體重和血糖。

4. 恆常運動

運動有助增強胰島素敏感度，促進肌肉對葡萄糖的利用，從而降低血糖水平。無論是1型還是2型糖尿病患者，每周應做至少150分鐘中等強度運動，例如快步走、踏單車或游泳等。研究顯示，健康飲食、恆常運動和減輕體重等生活改變，能減低胰島素抗阻，可預期降低糖化血紅素（HbA1c）達1%至2%，效果與藥物治療差不多。

5. 遵醫囑服藥

正確藥物治療對於糖尿病控制十分重要。1型糖尿病患者通常需要接受胰島素注射，並根據碳水化合物攝取量調整胰島素劑量。而2型糖尿病患者，在病情早期可以通過改善生活方式來控制血糖，但隨病情進展，可能需要服用降糖藥物。遵從醫生及藥劑師指示，按時服藥是糖尿病長期管理中不可或缺的一環。若對現時服用的藥物有任何疑問，可到社區藥房尋找註冊藥劑師作藥物諮詢。

文：陳志鵬（藥劑連線 註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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