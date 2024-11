俠醫仁心：21世紀的師徒制

【明報專訊】每年秋季都是各大醫學專科學院舉行院士畢業禮的大日子。作為中大醫學院院長,我常獲邀請參加及見證不同專科學院的專科醫生畢業禮。

回想自己考取外科專業資格已是20多年前的事。當年三十出頭取得專科資格,其實只是醫學生涯的起點。過去20多年醫學科技迅速發展,外科手術已經從傳統開刀手術演變成微創,甚至無創手術。作為新世代外科醫生,十分需要持續進修和終身學習!

早前的周末,我非常榮幸獲耳鼻喉專科學院邀請,成為畢業典禮演講嘉賓。在芸芸講題中,我選擇了「21世紀外科專業培訓」,因耳鼻喉和外科有着共通點,優良的手術培訓是手術成功的基石。

香港外科專科學院起步時,多得英國愛丁堡皇家外科醫學院支持,在過去30多年建立一套完善的培訓機制。回望外科發展,過去200多年不斷進步,近代外科手術能成功開展,有賴這些年科技發展和進步,包括麻醉學、抗生素、止痛藥和無菌原則。百多年前手術室的設計跟劇院一樣,中央手術台被環形多層座位包圍,突顯手術中的主角——外科醫生!而座位編制亦論資排輩,坐在最後排必定是最年輕的外科醫生。

「對的,站着;錯的,倒下」

傳統手術學習的潛規則是「see one, do one and teach one」。過往在人手短缺情况下,外科醫生看了手術一次便要充當主刀,經驗都是從手術台上實戰累積得來。外科着重師徒關係,受訓醫生必須嚴守師父教誨,精準完成每個手術步驟,跟功夫鍛煉有着異曲同工之妙!電影《一代宗師》中形容上世紀五六十年代習武原則:「功夫,兩個字,一橫一豎。對的,站着;錯的,倒下!」這跟當年我接受傳統手術培訓時領悟的道理,有着相類似之處。手術做對,病人能站着回家;手術做錯,病人就有着倒下的風險!

外科手術與習武同樣需要一個好師父。怎樣才是好師父?是手藝高強的「武林高手」,還是地位顯赫的「門派領導」?我心目中「外科好師父」除了在手術上擁有高水平手藝外,亦能對下一代啟發創新和傳授技術知識,更要堅守治病原則和醫學道德。

根據「錘子法則」形容:「當給你一把錘子時,一切都變成了釘子!」假若我們把手術刀交給年輕醫生,他們又會不會把所有疾病都變成只用開刀的手段來處理?我相信結論取決於師父怎樣啟發徒弟,就像《星球大戰》中,尤達大師訓練天行者成為絕地武士時一樣,除了傳授使用「原力」的方法外,亦啟發他不要跟父親一樣落入黑暗面!

任何外科治療方案都應把病人福祉放在首位,而創新手術在普及前,亦應透過臨牀研究驗證其成效。要培訓出21世紀優秀外科醫生,除了利用先進科技訓練手術技巧外,更要着重教授在道德基礎下為患者建議治療方案,以及加強對病人及家屬的同理心。

文:趙偉仁(中大醫學院院長)

(愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛,隔周刊出)

