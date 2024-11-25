澤星寄語：開心的理由

【明報專訊】不知不覺，我擔任醫學院院長已有一段時間，仍然不時被問及：「做院長開心嗎？」老實說，工作實在繁重，但可以和同事並肩同行，一起進步，我還是感到非常開心。

在醫學院服務多年，另一個令人感到開心的理由，就是我們的工作可支持國家及特區政府的長遠策略，好像剛於上周見證醫學院負責營運的「粵港澳大灣區國際臨牀試驗所」開幕，標誌着推動香港發展為創新科技樞紐的新里程。

經過多年努力，香港的醫學研究已臻世界頂尖水平，並獲國際認可。若可憑藉這項獨特優勢，推動本港醫學教育及創科進一步發展，我們不但可造福更多病人，亦可貢獻國家的醫學發展，尤其在轉化研究方面。

所謂「轉化研究」，是指能夠將基礎研究與實際應用緊密結合的醫學研究；換言之，其研究成果可轉化為應對實際問題的方案，藉此造福病人。這是醫學研究的最終目標，而港大醫學院在這方面屢有成果，相信可以為國家和香港的醫學研究再創高峰。

加強科研 致力成果轉化

最近港大醫學院「肝立方」研究項目榮獲兩項國際大獎，我和有份參與的同事都感到很鼓舞。「肝立方」針對目前肝癌化療、標靶藥物及免疫藥物治療成效不足、副作用較多等問題，運用細胞及基質蛋白分離技術及三維生物打印技術，為病人度身訂做仿真度極高的肝臟模型，加快篩選合適治療藥物；同時在實驗室環境中持續測試藥物，以評估各種療法的成效。此嶄新平台既可在研發藥物過程中取代動物模型，提供更準確數據，亦可提高臨牀試驗的成功率，並可縮短研發周期、降低成本，令更多病人受惠。

港大醫學院另一項有關癌症免疫治療的轉化研究，最近亦榮獲特區政府接納為「產學研1+計劃」首批資助項目之一。早在2013年，我們的科研團隊已發現一種名為Δ42PD1的免疫調控藥物靶點，並成立了初創公司，推動相關藥物商品化。接下來需實現兩項具體目標：首先針對肝癌作Δ42PD1抗體藥物的臨牀試驗，然後再推廣至其他癌症和感染類疾病。

上述兩項研究，俱以肝癌為對象，因為肝癌是全球第六大常見癌症，也是第三大癌症死因，在本港及內地的病發率亦相當高，亟需更有效、副作用更小的治療方案。

至於建設教育樞紐方面，港大醫學院將繼續致力加強課程內容，以配合未來社會需要。我們亦會繼續招收海內外成績優異的學生，培育他們成為才德兼備的仁醫，並藉着全球校友網絡，為推動本港及國際的醫學教育盡一分力。

從上述例子可知，醫學教育與研究工作極富意義，不單可改善人類的健康福祉，更有助推動社會的可持續發展，箇中滿足感不能言喻。所以無論工作多麼繁重，我仍可找到開心的理由。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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