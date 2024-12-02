早期乳癌電療減半 存活率不受影響

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【明報專訊】根據香港癌症資料統計中心最新報告，2022年最常見癌症，乳癌首度超越大腸癌，成為本港第二位最常見癌症，而首位是肺癌。2022年新症個案5208宗（女性佔5182宗），大部分個案為早期乳癌，而第一期乳癌佔全部乳癌病例58%。

早期乳癌若能及早發現及治療，治癒率很高。在此分享一下早期乳癌治療新發展。

1.符合條件可只切除前哨淋巴

乳癌根治治療以手術為主，把腫瘤和腋下淋巴切除。很多病人擔心切除腋下淋巴結會引起淋巴水腫。然而，隨着醫學進步，現時淋巴切除手術不再是「一刀切」，而是更加細緻和個別化。

‧臨牀沒有淋巴轉移

兩項大型國際研究ACOSOG Z0011和SENOMAC發現，臨牀檢查沒有淋巴結轉移，且手術病理確認少於2粒淋巴結受影響的病人，被隨機分配接受腋下淋巴結全切或不再進一步手術，結果顯示局部復發、無惡化生存期及整體存活率上並無差異。因此，符合條件的病人可以只接受前哨淋巴切除，而毋須全切腋下淋巴。

‧臨牀確認淋巴轉移

如臨牀已經發現淋巴轉移，腋下淋巴全切仍然是標準治療。然而，若患者曾接受新輔助治療（即在手術前接受化療，或結合靶向治療/免疫治療），且在化療後臨牀上淋巴結已經痊癒，有研究指出前哨淋巴結切除或「針對淋巴結切除」能達到良好效果，3年內腋下淋巴復發風險僅為0.5%至0.8%，因此病人可考慮免除腋下淋巴全切。

目前有多項大型隨機試驗正研究，看乳癌患者在接受新輔助治療後是否能省略淋巴切除術，或以放射治療（俗稱電療）降低腋下淋巴的復發風險。

術後即穿壓力手袖 減淋巴水腫

至於如何減低術後淋巴水腫的風險？建議患者在手術後開始穿著壓力手袖。一項對照研究，有307名乳癌患者參與，結果顯示術後立即穿著壓力手袖的患者，相比未穿壓力手袖對照組，能有效減少手臂腫脹發生率，並延遲腫脹出現時間。此外，穿著壓力手袖對患者生活質素和症狀並無顯著影響。

2.較短時間電療 皮膚副作用較低

過往術後乳房電療需25至30次，為期5至6個星期。國際間近10年出現多項研究證明，電療15至16次的療效與較長時間電療相差無幾，而較短時間的電療對皮膚副作用較低。此外，若病人沒有淋巴轉移且腫瘤期數較低，英國有研究指出患者可接受為期5天電療，與15次電療相比，5年乳癌復發率並無明顯差別。

3.術後荷爾蒙治療延壽命

約九成乳癌患者屬荷爾蒙受體陽性，這表示手術後可以接受荷爾蒙治療以減低復發和延長壽命。近年有研究指出，高風險復發的乳癌患者可考慮配合CDK4/6抑制劑，如阿貝西利（abemaciclib）或瑞博西利（ribociclib），以進一步降低乳癌復發風險。

阿貝西利（abemaciclib）在名為MonarchE的臨牀試驗中，5637名荷爾蒙受體陽性、HER2陰性（HR+ HER2-）早期高風險乳癌患者，被隨機分配，一組使用abemaciclib（150mg，每日兩次）聯合荷爾蒙治療，另一組僅用荷爾蒙治療。研究結果顯示，服用兩年abemaciclib組別相比對照組有明顯較低無腫瘤復發存活率（5年無腫瘤惡化存活率：83.6%比76.0%）。不過，服用abemaciclib可能導致腹瀉，患者需與醫生討論是否服用止瀉藥或調整劑量。

瑞博西利（ribociclib）在名為Natalee的臨牀測試，涵蓋5101名高風險復發乳癌患者，包括高風險但無淋巴轉移的病人，隨機分為兩組：接受3年聯合ribociclib和荷爾蒙治療，或僅接受荷爾蒙治療。研究指出，接受ribociclib患者無惡化存活期更佳（3年無惡化存活期88.5%比83.6%），然而服用此藥物需注意白血球指數和監察肝臟功能。

癌症治療日新月異，過去曾被視為不治之症的乳癌，如今結合手術、放射治療和藥物治療，能有效延長患者的壽命，並降低復發風險。

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文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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