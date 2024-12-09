養生帖：熱敏灸紓緩過敏鼻炎

【明報專訊】艾灸是中醫傳統療法之一，在《素問．異法方宜論》中有「北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，藏寒生滿病，其治宜灸焫，故灸焫者，亦從北方來」的記載。艾灸療法易學易用，成本低廉，操作簡便，具有溫經散寒、行氣通絡、扶陽固脫、升陽舉陷、瀉熱拔毒、消瘀散結、防病保健、延年益壽的作用。

溫陽通氣 增強免疫力

熱敏灸，是繼承傳統艾灸療法的基礎上，創造出腧穴熱敏化的艾灸新療法。人在生病或亞健康狀態下，相關穴位會發生熱敏化。熱敏灸點燃艾材產生的艾熱，懸灸於熱敏態穴位，激發透熱、擴熱、傳熱、局部不熱遠部熱、表面不熱深部熱、非熱感覺等熱敏灸感和經氣傳導，並施以個體化的飽和消敏灸量，提高艾灸療效。

以過敏鼻炎為例，熱敏灸可溫陽通氣，增強免疫力，有效治療過敏鼻炎。治療穴位以上印堂、通天、風池、肺俞、神闕為主。上印堂穴單點溫和灸，自覺熱感擴散至整個額部或額部有緊壓感；通天穴雙點溫和灸，自覺熱感滲透或擴散或有緊壓感；風池穴雙點溫和灸，自覺熱感滲透或向四周擴散或沿督脈上下傳導；肺俞穴雙點溫和灸，自覺熱感透至胸腔或擴散至整個背部或熱感向上肢傳導；神闕穴單點溫和灸，自覺熱感滲透至腹腔。以上穴位均需灸至熱敏灸感消失。每次選取上述2至3組穴位，每天1次，10次為1個療程，療程間休息2至5天，共2至3個療程。

文：寧志鵬（香港大學專業進修學院助理課程主任）

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