【明報專訊】看電影和做運動一樣，都是我的減壓良方。只是工作日程總是排得密密麻麻，難得有空去電影院，即使在出差的航機上，也可能要忙着準備文件而無法歇息。然而最近兩次出差，竟是難得閒暇，一口氣看了4齣口碑載道的港產片。這幾部電影題材迥異，但都相當寫實，並洋溢着對弱勢人士的關懷，令我深受感動之餘，也不禁深思我們應該怎樣做，才可以消弭社會的積弊，讓有需要的人得到真正的幫助。

4部電影之中，其中兩部給我的印象特別深刻。首先是取材自真人真事的《白日之下》。這部電影的氣氛非常沉重，然而我相信編導不是為了煽情，而是希望認真探討一些社會問題，帶領觀眾思考。片中的長者和智障人士，不僅得不到應有的照顧，反而受到虐待、尊嚴被剝奪。儘管傳媒披露了真相，施虐者也被制裁，可惜礙於制度的不完善，這些弱勢人士再次受到傷害。

見義勇為 勇敢面對未知

這部電影透過紮實的劇本、演員精湛的演技，充分展現了現實的殘酷與無奈，並提出了一個值得深思的問題：本來一心盡己所能伸出援手，誰知竟造成二次傷害，我們應該如何自處？自責、內疚或盡力補救之餘，我們應否為了避免「好心做壞事」，從此袖手旁觀？世事紛紜，難以一概而論，但我始終認為做人處事應該見義勇為。三思而行、不要鹵莽是對的，但也不必因無法估計所有結果而退縮。如果我們沒有面對未知的勇氣，人類的文明早就裹足不前，甚至銷聲匿迹了。

另一部是《年少日記》，同樣探討一個沉重的課題，但敘事結構另闢蹊徑，頗具創意。故事的主角是一名中學教師，他追查學生企圖輕生的事件，在這個過程中，卻不斷憶起小時候親歷兄長因受不了家庭壓力而輕生的往事。電影裏的「過去」與「現在」不斷交織，就如我們在日常生活中紛亂的思緒，但觀眾看起來不會覺得無所適從，這就是導演的高明之處。

片中主角兄弟倆的父母對孩子期望過高，管教手法不近人情，相信令很多觀眾心生共鳴，繼而同聲一哭。我站在父親的立場，受到一記響亮的晨鐘暮鼓，為人父母，對子女有期望是正常不過，但我們為孩子訂立的目標，應以鼓勵他們上進為前提，而不是將不切實際的期望強加於他們身上。可是不少父母都是「緊張大師」，有意無意間為孩子增添了不必要的壓力。我建議為人父母者都去看看《年少日記》，或會有所啟發。

在旅途上能看到這幾部啟迪人心的港產片，我除了獲得心靈滿足外，亦見這些電影製作精良、言之有物，實在欣喜。看來我也要盡量抽空，多支持本港電影了。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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