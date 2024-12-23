吾生有杏：回信給7歲的自己

【明報專訊】家亮，你好！

上星期收到你的來信，知你執筆時淚留滿臉，心裏有很多「為什麼」。我想了好幾天，思考應怎樣幫你打開心中的鬱結。

你問我為什麼媽媽幾乎每天都會狠狠地打你，把你打得死去活來、遍體鱗傷？你甚至懷疑自己是否只是一個被拾回來的野孩子？

你問我為什麼其他同學的口袋裏有「五蚊紙」買零食，而自己只有5毛錢？為什麼同學的家有自己的房間，而自己卻要做「廳長」，睡在帆布牀？

你問我為什麼要返學？為什麼每天都要學習那些沉悶的中國語文、英語及數學？什麼是「上大人孔乙己」？為何要計算「最大公因數」及「最小公倍數」？亦不明白唱God Save the Queen所謂何事？

你問我長大後會變成怎麼樣？是否繼續過着不開心的日子？

家亮，我知道你內心難過。幾十年過去了，但那份苦澀仍然點滴在心頭。那些年父母總以為刑罰可以令孩子變得順從，卻不了解體罰所帶來的心靈傷害。你是一個堅強的孩子，這些痛苦的日子終會過去，不要讓它變成苦毒和怨恨，因為父母子女的緣分就只有今生、沒有來世。

不要羨慕那些富裕的同學，他們的溫飽正不知不覺間消磨了奮發向上的鬥志。你現在不明白，但刻下這些苦難會令你變得更加堅強，將來能夠面對更大的挑戰。你要追求不只是每天多一支汽水或多一串魚蛋，而是要有走在最前端的決心、移風易俗的豪情、改變世界的壯志。

追求學問的過程可以是艱苦沉悶，你要學習的並不僅止於課本的內容，而是如何克服惰性和怕難的心魔。今天你若然能從「上大人孔乙己」學習修身做人，他朝你便有機會「獨上高樓，望盡天涯路」。到了那時，你便會明白追求學問原來是讓我們放眼世界，令生命活得更精彩。

你長大後會變成怎麼樣？我不打算告訴你，因為將來的路要靠你自己闖出來。「每一串淚水／伴每一個夢想／換每一個成就……」這一切都要你去選擇和堅持。

家亮字

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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