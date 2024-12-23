能吃能玩多觀察 持續高溫快求醫 孩子發燒 睇反應勿慌亂

【明報專訊】「藥劑師，我囝囝3歲，昨晚開始發燒，應該點做好？應否立即睇醫生？可否配退燒藥水？」

天氣轉涼，社區藥劑師經常收到類似查詢。父母見到體溫計顯示逾38℃，難免焦慮，不知所措。有家長會立刻給退燒藥，有的不敢亂用藥；有的即刻帶小朋友求醫，有的則主張在家休息減少頻撲。

到底小朋友發燒，該如何處理？

偵察到病原體 調高體溫應對

要好好處理發燒，必須先理解發燒的機制。小朋友正常體溫介乎36.5℃至37.5℃，當超過37.5℃，可視為發燒。其實，發燒是身體自然保護機制，並不是一種疾病。當免疫系統偵測到病原體入侵時，會釋放化學物質使體溫升高，以抑制病原體生長。發燒常見原因包括細菌或病毒感染（如感冒、流感）、疫苗注射、牙齒萌出，以及非感染因素（如中暑、過度包裹衣物）。這些情况下，腦部下視丘會調高體溫，讓身體應對病原體或異常情况。

根據不同測量部位，發燒標準有差異：

‧腋下測量：≥37.3℃

•口腔測量：≥37.5℃

•耳朵或肛門測量：≥38℃

當體溫達到以上數值時，可確定為發燒。發燒按程度分為輕微、中度和高燒，一般而言，38℃至39℃屬輕微至中度發燒，超過39℃則屬於高燒，需要加倍注意。

初生超38℃ 或重病徵兆快求醫

多數情况下，輕微至中度發燒可以在家中監測，並透過適當退燒藥水和多喝水來緩解。然而，家長應該特別留意，當小朋友出現以下情况，應及早求醫：

•年齡小於3個月，體溫超過38℃。由於嬰兒的免疫系統尚未發育完全，發燒可能是潛在重病徵兆，應立即就醫

•持續高燒超過39℃，或持續發燒超過48小時。尤其在服用退燒藥後，體溫仍無法有效降低

•出現異常徵狀，如反應遲鈍、嗜睡、持續哭鬧、持續嘔吐、呼吸急促或困難、抽搐、頸部僵硬、皮疹等

•出現反覆高燒或退燒後體溫再次升高，尤其是反覆發燒超過3天，可能需進一步檢查

•有其他嚴重疾病史，如慢性疾病（如哮喘、心臟病）、免疫力較弱（如接受化療或免疫抑制藥物治療），則需特別小心

父母除了留意小朋友體溫變化，更要觀察其整體狀態。若小朋友仍然精神奕奕，能正常進食、玩耍，則可以繼續觀察，並給予充足水分。但若出現上述的危險徵兆，應盡快求醫，以免錯過治療最佳時機。

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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