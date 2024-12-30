醫路同行：根治紅斑狼瘡新曙光

【明報專訊】系統性紅斑狼瘡（簡稱「狼瘡」）可治但難癒。狼瘡是因免疫系統失調引致的全身炎症，過分活躍的自身免疫系統，會攻擊身體不同的組織及器官。常見症狀包括皮膚紅斑、關節腫痛、口腔潰瘍及大量脫髮。病人亦常常疲倦乏力、食慾不振、體重下降或無故發燒。不幸的是，狼瘡症可造成嚴重器官影響，包括腎小球炎、肺積水、溶血、血小板過低及中樞神經受損。此外，此病最常出現在年輕女士身上，可想而知狼瘡症對病人身心都有極大影響。

可致腎小球炎、肺積水、溶血

醫生透過問診、身體檢查及血液檢驗診斷，一旦確診，會根據病情輕重用藥。基本原理是透過藥物，調和或抑制過分活躍的免疫系統，從而控制不同組織及器官的炎症。類固醇等傳統藥物可持續有效地控制病情，但亦不時伴隨不同副作用。雖然過去數十年間患者的預後評估有明顯改善，但器官功能永久受損，甚或不幸因病身故的個案仍偶有發生。

生物製劑輔助 減惡化或復發機率

近年醫學界對狼瘡的病理有更透徹了解，隨着生物科技迅速發展，醫生可針對患者免疫系統中致病靶點用藥，從而更有效地控制病情並減少副作用。臨牀研究顯示，不同的生物製劑可輔助傳統藥物治療，減低患者病情惡化或復發的機率。期望未來這類藥物的價格降低，令更多病人受惠。此外，近年細胞療法發展極為迅速，為徹底根治狼瘡症帶來曙光。

需要強調的是，雖然狼瘡對身體的影響廣泛，但令器官受累，並不太常見。隨着以上提到的醫藥發展，長遠而言，根治狼瘡未必是不可能的事，患者勇敢積極面對才是上策。

面對長期病患，就如跑一場馬拉松。我作為超級馬拉松跑手，跑者生涯已完成超過50場超級馬拉松（距離超過標準馬拉松的42.195公里），對毅力與意志別有一番感受。有說完成42.195公里標準馬拉松，首30公里靠體能，後10公里靠毅力，之後2公里靠意志，最後0.195公里就流着淚享受觀眾的歡呼。面對難癒的狼瘡，醫藥雖重要，克服病魔的關鍵還得靠朋友家人的支持，以及病人的勇氣與堅毅。

文：蘇晧（香港中文大學醫務中心風濕病科專科醫生）

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