Q&A：呼吸機氣壓過高 易谷住一肚氣

【明報專訊】有睡眠窒息症患者反映，使用呼吸機既要戴鼻罩，又受長長喉管束縛，有時醒後胃脹、口乾。呼吸系統科專科醫生許樹昌針對患者常遇到的阻力，逐一拆解。

1.使用後為何胃脹、谷氣？

為何很多新手會覺得谷住一肚氣，許解釋可能是氣壓過高，或睡醒後沒立即脫下面罩或鼻罩。定壓機用家尤其常見，當呼吸機氣壓高於所需，多出空氣就會落到胃部，只要調低氣壓就可解決；至於自動機用家，若睡眠時開口呼吸或面罩移位，呼吸機以為氣壓不足，自動加壓，都可能有同一情况。另外，醒來後如仍戴着面罩或鼻罩，因自動機仍以每5下呼吸調節氣壓，未趕得及減壓，都會有多餘空氣入胃，「過一段時間，放屁後就會消失」。

2.睡醒後口鼻乾燥？

問題可能是睡眠時開口呼吸所致，許建議使用下巴帶，可助合上嘴巴。當天氣乾燥時，建議加配加濕器，提高吸入空氣濕度，「睡前將白開水加入加濕器，呼吸機就會將水加熱，（吹入鼻的）風會經過這缸暖水，除了可避免鼻敏感惡化，亦使鼻腔和喉嚨不易變乾」。

3.會否有「甩機」的一天？

部分患者經減肥後可「甩機」，「身形肥胖的人，如每小時窒息次數介乎5至15次之間，努力減磅後或毋須用機；但若達15次或以上，就需長期使用」。許補充，不少亞洲人因顎骨結構而患症，如下顎較短、較厚等，都會使舌頭容易後墜，即使減磅後都未必能甩機。

4.旅行時是否需要帶呼吸機？

許指視乎患者窒息次數，「如果每小時窒息15次或以上，不用呼吸機或使睡眠質素變差，再加上時差，日間出門玩可能精神不佳，建議帶機出遊」。而輕微至中度的患者，即窒息次數介乎5至15次，1、2日短途旅程可嘗試側睡，3日或更長旅程還是建議帶機。市面上有手掌大小的旅行用呼吸機，但會比家用機嘈吵，亦無法配備加濕器，「如去星馬泰等潮濕地方就沒問題，但若到歐洲等乾燥地方，睡醒後或口乾舌燥，感到不適」，可考慮帶家用機同行。

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