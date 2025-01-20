醫徹中西：寒冬蓋被暖身小技巧

【明報專訊】俗語有云：「冬在初，冷唔多；冬在中，冷死葱；冬在尾，賣咗黃牛置棉被。」2024年冬至在農曆十一月二十一日，已到十一月的中尾段，這個冬天相對嚴寒。

每個人的體質不同，有人很怕凍，有人不怕。香港冬天時寒時熱，有人蓋被則熱，不蓋則凍；或開始睡時覺涼，中間又熱醒。身體受環境影響，人的生命活動受天地自然陰陽變化影響，適應得宜，身體才會健康，發揮生命本能。

每個人生活不同，身體亦因先天稟賦及後天長成而不同。身體有足夠陽氣，器官臟腑運作良好，體質可足夠溫暖身體內外。這依賴平日良好生活習慣、情緒穩定、勞逸結合，從作息規律中鍛煉平和體質，耐受寒熱。但若平素生活習慣不佳，飲食不合時宜，夏天吃火鍋，冬天食雪糕，飲食不節和偏食，使脾胃功能失節受損，或是偏好煙熏醃漬及不良料理，誘發身體痰瘀互結。當身體失去平和，就算刻意進補，也不能輕易復元，令身體內外寒熱失調。

很多人進補了，也受不了天氣寒冷之不適，這時應找中醫作適切治療，同時在生活環境安排上調節，以下舉幾個例子。

蓋被需要技巧，特別是怕冷，蓋被後仍不暖和的人，更需要注意。一、怕風畏寒的人，要注意被鋪邊緣不要因牀窄散出牀外，以減少間隙令寒氣進入被窩。二、年紀大的人可以考慮加一張柔軟嬰兒被蓋在額頭，阻擋寒氣。三、晚上經常腳抽筋的人，常見是寒氣引起，可加一張「腰下被」，所謂腰下被就是不論身上蓋多少張被，也加多一張被在腰下到腳。四、很多人不知不覺因寒氣傷頸，所以寒冬睡覺時，頸項兩邊放一張毛巾，只要不阻礙頸椎放鬆在牀枕上即可。五、睡房窗向北或牆壁直接受北風吹，牀盡量不要靠近；如不能避開，就在北邊加高枕擋寒。

電暖氈暖牀 宜睡前關掉

或許有人以為毋須做上述繁多措施，放一張電暖氈在被窩內便可。但晚上身體完全放鬆，血液被電暖影響不能自然調適，循環於腦和身體血流不平衡，肌肉更全晚受熱，不知不覺整個身體變得更虛弱，愈來愈難保溫。電暖氈只適宜在睡前使用，把被窩暖起來，就要關掉。

最後奉勸各位，冬天早睡，這本來就是身體與天地平衡的節奏。冬天愈夜愈冷，一般晚上11時氣溫開始下降，到午夜12時被子都變凍了；這時身體進入被窩，就會吸收寒氣。到凌晨1時才上牀，牀鋪也變凍，身體就需要花更多熱量才能讓被窩暖和了。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、香港中文大學香港中西醫結合研究所客座教授）

（既是西醫又是中醫，親筆分享中西醫學優劣同異）