俠醫仁心：拿破崙的宿敵

【明報專訊】一代名將拿破崙出生於1769年，其軍事成就和政治手腕名留青史，兩年前一套講述他征戰的電影，再次勾起我對拿破崙生平的興趣！拿破崙擅長炮戰，每場戰爭他都胸有成竹，計劃周詳，但長久勝利亦令他心雄，結果第一次戰敗於俄羅斯的焦土策略上，而東山再起不到100日便再次敗在滑鐵盧戰役。兩次戰敗結果只令拿破崙流放孤島，而沒有被送上斷頭台，足以證明他在那個時代的影響力！

專家指拿破崙死於胃癌

長年征戰和荒島生活令拿破崙的健康日漸變差，在他過身前半年曾經重複嘔吐啡色物，他在1821年5月5日與世長辭。拿破崙的死因眾說紛紜，死後一天的驗屍程序由6名醫生主持，報告顯示他是死於嚴重胃潰瘍或胃癌，而拿破崙的父親和兄妹都因胃癌過身。然而在上世紀80年代英國格拉斯哥大學生物化學系檢驗結果顯示，他的頭髮有超出標準100倍的砷（arsenic），懷疑他是被人下毒致死！經過精密的調查發現他髮上的砷應是來自環境污染，因當時貴族愛用的壁紙上都含有大量砷！

2021年有專家團隊再次蒐證，發表文章證實拿破崙的死因是胃癌！而他家族的胃癌病史更成為過去百年來支持遺傳引致胃癌理論的證據！200年前胃癌是世界最常見癌症首位，過去100年在生活、科技和醫學的發展令胃癌發病率大大減少，其中之一就是雪櫃的發明。在有雪櫃前，食物一般以醃製方式保存，過去研究證實醃製食品如日本酸菜和韓國泡菜都是胃癌的成因！雪櫃改變了人類保存食物的方法，亦間接減低引致胃癌的成因和發病率。

幽門螺旋菌引發胃癌元兇

幽門螺旋菌是引發胃癌的元兇。世界衛生組織已把幽門螺旋菌定為第一類致癌物，一般胃鏡檢查後如快速測試幽門螺旋菌呈陽性，醫生便會開藥殺菌。雖然這些發展令胃癌發病率大幅下降，但大部分胃癌患者在診斷時已屆中晚期，5年存活率大概只有25%！擴散的第四期胃癌存活率更差，以往治療方針以紓緩病徵為主。近年新研究顯示，一些單一器官的四期胃癌和有限度的腹膜擴散，若接受化療後的掃描顯示治療有成效，便能通過手術切除胃癌和作腹膜溫熱灌注化療（HIPEC），殺死腹膜有限擴散或肉眼看不見的癌細胞。相比以往大部分四期病人存活時間不超過數月，新方法能為末期病人帶來希望！

近日我為一名完成化療後的腹膜擴散病人開刀，她在手術前腹痛特別嚴重，令我担心腹膜擴散會否已擴大而導致不能開刀。結果在腹腔鏡下沒有發現擴散，順利完成6小時手術！每當病人在術後有着近乎奇蹟的結果時，我都會感到醫生在治病時不要輕易放棄，而這亦是推動我繼續尋找醫學上突破的力量！

研究嶄新治癌法

拿破崙敗於致命的胃癌，以及極有可能引發他患胃癌的幽門螺旋菌。他在指揮最後數場戰役時亦可能正受到胃癌病徵的煎熬而誤判情况。200年前如果拿破崙得到藥物治療幽門螺旋菌，世界歷史或會被改寫！可是生命不能重來，我們只能學懂歷史的教誨，以創新思維突破界限，為患者研究出嶄新而有效的治癌方法！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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