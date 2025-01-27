共建家庭抗逆力 SEN童克服成長挑戰

【明報專訊】特殊教育需要（Special Educational Needs，SEN）多年來一直是一些家庭面對的重要挑戰。

根據香港教育局資料顯示，由2018/19至2023/24學年，在公營中小學就讀的SEN學生人數持續上升。雖然教育界及社福界一直提供不同資源及服務予SEN學童，然而，家長及整個家庭仍然面對不同的壓力，如果家庭的整體抗逆能力較高，就有助家庭成員及整個家庭面對挑戰。

根據香港教育局定義，SEN學生是指在學習上有某些困難並需要特別教育支援。現時，政府採用雙軌制推行特殊教育；有較嚴重或多重殘疾的學生，教育局會根據專業的評估及在家長同意下，轉介他們入讀特殊學校，以便接受加強支援服務；而較輕微SEN學生，可入讀普通學校。

個案：過度關心令人窒息

阿安（化名）是一名初中學生，有一名小1歲的妹妹。阿安家境小康，父母一直對他及妹妹呵護備至。阿安於小學3年級時發現有讀寫障礙及輕微專注力問題，經過評估，程度不算嚴重，因此入讀主流學校，並需在學習及考試上適當調適。阿安父母很憂心，特別是媽媽，一直認為是自己於阿安小時候忙於工作，未有好好照顧，導致兒子出現特殊學習需要，十分自責。阿安媽媽因此辭掉工作，留在家中全心全意照顧阿安，每天親自陪伴做功課及參與不同的課外活動。雖然阿安的成績未有改善，但阿安媽媽一直抱着不打不罵的態度，全天候陪伴，但同時忽略了對其他家庭成員的關注。

阿安雖然明白媽媽的關心，但是無間斷的照顧令他開始感到壓力；加上學業成績一直未見理想，又即將面對高中課程，阿安在校內校外均感到很大壓力。他曾向母親表示希望擁有自處空間，母親因而感到傷心。阿安亦認為因為自己有特殊學習需要，母親才需要犧牲放棄工作，只好把壓力放在心中，在家中變得沉默寡言。

阿安妹妹學習成績一直優異，但她多次對母親表示感到被忽略，甚至說希望自己也有特殊學習需要以獲得更多的關注。然而，母親向妹妹表示應該學習體諒哥哥，因此母女關係及兄妹感情亦受到影響。阿安父親曾勸太太開始學習放手，並平衡對兄妹的關注，但太太感到丈夫不理解自己的苦心，夫婦為此經常吵架。阿安父親為避免家庭關係更加惡劣，選擇避免與太太溝通相關的親子問題，家庭氣氛日漸冷漠。

最終一天，阿安留下字條「過度的關心令我窒息，我只是有特殊教育需要，但我是正常人」，然後離家出走。

看罷阿安的故事，大家也可能感到矛盾。一方面明白阿安母親的苦心與付出，另一方面亦理解阿安想獨立的需要。事實上，根據心理學家艾力遜（Erikson, H. E.）提出的心理社會發展階段，孩子由兒童時期需要培養屬於自己的成就感，以讓他們於青春期時建立正面的自我認同。當中，家長適當的情緒支援、信任及空間，均有助孩子建立成就感及自我認同。

家庭失和 面對逆境欠缺力量

然而，華人社會家庭甚少習慣表達內心情緒，如阿安的家庭，在遇到逆境時，很多時只是以行動表示關心，同時避免表達內心感受，以免影響家庭和諧。再者，大部分華人家長均將子女的成績與將來發展過度掛鈎，因此對於SEN孩子的家庭，面對的挑戰更為複雜。以阿安為例，他一方面需要面對進入青春期的成長需要，同時亦要面對特殊教育需要所帶來的學業挑戰，再加上家庭壓力，令他難以有力量面對逆境。

事實上，家庭的逆境無所謂大與小，只要其中一名家庭成員遇到困難，他所承受的壓力必然會對整個家庭造成影響。此時，如果家庭的整體抗逆能力較高，便有助個別家庭成員及整個家庭面對挑戰。過往文獻指出，在抗逆力較高家庭中成長的孩子，一般亦能培育出較高的自身抗逆力，同時家庭成員的幸福感及生活滿意度亦相對較高。

理解與包容 建立解難動力

家庭治療師及心理學家芙瑪．華許（Froma Walsh）曾提出家庭抗逆力的理論框架（family resilience framework），強調應視家庭為一整體，以協助家庭成員面對挑戰。家庭抗逆力的理論框架包括3大範疇和9個元素，當中提及有效的家庭溝通，必須包括清晰及坦誠的情感表達，這亦正是許多華人社會家庭所缺乏。清晰且有效的家庭溝通可以讓家庭成員學習互相理解及包容，令整個家庭有共同解難的動力。同時，協助家庭尋找逆境中的意義，重新定義逆境對家庭的價值，為家庭灌注新希望，亦有助提升家庭成員間的親密度。

就如阿安的家庭，家人間需要學習坦誠的情感表達及溝通，讓各人明白大家自身的內在感受及需要，從而學習以家庭為一整體以面對逆境。同時，家長應該明白縱使是SEN孩子，亦有一般年輕人的成長需要。再者，孩子在青少年時期一方面仍然渴望得到家長的建議及指導，但同時需要進一步學習成為自己人生舞台的主持，親自體驗迷茫與錯誤，從而建立自己的自我效能感與價值觀。

文：羅綺雯（香港中文大學社會工作學系講師）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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