兒言自得：大小通吃的RSV

【明報專訊】近月來RSV這個常見病毒簡寫大出風頭，以前許多人可能對這病毒聞所未聞，但近來不少人受到RSV感染，有部分更病情不輕，甚至一命嗚呼，RSV因此多了出現在報章或電視新聞，成了人見人怕的傳染病之一。

RSV專門感染人類呼吸道，全名是呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus）。名稱由來是因為病毒會導致受感染的細胞膜融合，令多個細胞合而為一，形成大型多核細胞（或融合細胞，syncytium）。

RSV感染一向被認定為兒科病。多年前香港醫院尚未有病毒檢測的化驗服務，我們在病房當值，遇有1歲以下嬰幼兒患上急性呼吸急促入院，胸腔聽診有喘鳴，表示支氣管道收窄阻塞，在「診斷」一欄填上RSV支氣管炎，雖不中亦不遠矣。由於RSV是病毒，抗生素不管用，當時又沒有抗病毒特效藥，醫護唯有運用支持性治療幫助病嬰，主要是給他們氧氣，以防缺氧，吸入的氧氣必須要潮濕，才不至令氣管內痰涎乾涸，加劇阻塞。當時兒科病房有一個「一石二鳥」做法，就是把嬰兒放進一個透明膠布做的帳幕，再噴入通過冰塊的氧氣，讓裏面的嬰兒呼吸到含氧量高又濕潤的氣體。壞處是裏面既冷且濕，不消一會已煙霧瀰漫，根本看不見嬰兒，更不用說觀察他的情况了。還有就是帳幕裏濕冷及霧起雲湧的環境，有點像傳說中的阿鼻地獄，成人肯定受不了，嬰兒有口說不出，相信也不好過。這方法沿用多年，最後因為害多利少，加上潮濕容易滋生病菌，許多年前已被摒棄。

RSV給1歲以下嬰兒「壟斷」多年，後來科技進步，斷定病毒真正身分不再是難事，才發覺原來1歲以上小朋友以至成人也會患上RSV呼吸道感染，甚至多次感染，只是小朋友年紀愈大，病况會愈來愈輕微，但到了老年，病况又會變得嚴重，大多數致命個案都是65歲以上長者。不過，據香港衛生防護中心統計，長者因RSV的年均死亡率（每10萬人口有5名），仍遠低於季節性流行感冒（每10萬人口有40名）。

兒科中，RSV對早產新生兒最有生命威脅。早產兒肺部發育未成熟，加上高濃度氧氣及器械輔助呼吸對肺氣管的傷害，往往會患上一種名叫支氣管肺發育不全（bronchopulmonary dysplasia，BPD）的慢性肺病。BPD加上RSV感染，往往令嬰兒患上嚴重，甚至致命的肺炎。此外，免疫力不足、患嚴重先天性心臟病或囊性纖維化（cystic fibrosis）的嬰兒，也有同樣問題。研究顯示，給他們注射由RSV感染復元者血液提取的RSV抗體，可以減少這些嬰兒因RSV感染住院的需求。不過這些抗體售價高昂，而且有效期短暫，嬰兒要4至5星期注射1次，總共注射4次，才脫離RSV感染的高危期。

孕婦接種疫苗 減嬰兒感染風險

經過多年研究，有效的RSV疫苗終於面世，但不是直接用於嬰兒，而是在出生前給懷孕的母親注射，孕婦產生的抗體會進入胎兒體內，嬰兒出生後得到這些抗體保護，可以減少RSV感染的風險。另外一類可獲益於疫苗的是長者，部分發達國家已為住宿院舍或有其他高危因素的長者常規地注射疫苗。

剛剛收到衛生防護中心轄下「疫苗可預防疾病科學委員會」中期報告，說因為安全考慮和資訊收集，暫時不會考慮為長者或孕婦提供全面的疫苗注射，讓我們靜候他們的終極報告。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）