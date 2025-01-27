正確使用電子產品對視力發展中的小朋友非常重要，每看20至30分鐘應讓眼睛休息。（資料圖片）

【明報專訊】近視發病率在香港過去幾十年間持續攀升，實在不容忽視。香港中文大學研究指出，香港超過50%學齡兒童及95%大學生都患有近視。新冠疫情期間，學童的近視發病率更達29.68%，較疫情前11.63%增約1.55倍。這數據足以反映近視在香港的普遍程度及嚴重情况，已為社會敲響警號。深近視並非普通視力模糊，它與多種危及視力甚至可致盲的嚴重併發症有密切關係，包括早發性白內障、青光眼、視網膜脫落及黃斑病變等。

遺傳和環境因素與近視息息相關。中大研究發現，若父母雙方均患有近視，子女罹患近視風險將高出12倍。都市人電子產品機不離身，正確使用電子產品亦對視力發展中的小朋友非常重要。手提電話、平板電腦及電腦的良好閱讀距離分別為30厘米、40厘米及50厘米，年紀小於1歲小朋友更應盡量不要接觸電子產品。2歲以上小朋友使用電子產品每天少於1小時，每看20至30分鐘應讓眼睛休息。

每天戶外玩2小時 減慢近視加深

美國眼科醫學會研究指出，戶外活動時間對控制近視有幫助。陽光下亮度1000nits（尼特，光度單位）以上才有效控制近視，而一般室內環境亮燈下只有500nits，不能有效控制近視。戶外活動除了可讓人望更多遠景、綠色植物及減少看電子屏幕，更重要是當光度足夠，可刺激眼球分泌多巴胺，有助減慢眼球拉長速度。小童每天如有2小時戶外活動，可減慢近視加深約三成。

為尋找更有效的近視防控方法，中大醫學院在2016年展開全球首個使用低濃度阿托品眼藥水減緩近視加深的隨機安慰劑對照組雙盲研究，結果顯示低濃度阿托品眼藥水有效減慢學童近視加深速度近七成，研究結果已發表於國際期刊《眼科》（Ophthalmology）。2023年，團隊更全球首證低濃度阿托品眼藥水可預防近視，在4至9歲沒有近視的兒童中，與安慰劑相比，每晚使用低濃度0.05%阿托品眼藥水，可顯著降低近視發生率，2年間由53%減至28.4%（相對減少46.4%）。研究詳情已在著名的《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表。

學童只需每日簡單滴一滴低濃度阿托品眼藥水，就能減慢或預防近視。常見副作用包括看近東西會視力模糊及出現畏光，適應期時若參與戶外活動，須佩戴太陽眼鏡及變色鏡片減少畏光徵狀，小部分兒童則須佩戴漸進式眼鏡輔助看近東西。由於每名兒童用藥反應不一，一般醫生會先處方1個月用量再評估。

近視一旦形成並加深便不可逆轉，因此，如在學童階段視力發展的關鍵時期採取有效措施，以預防近視加深尤為重要。

文︰黃蘇晗

（香港中文大學醫院眼科專科醫生）