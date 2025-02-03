腦退化照顧策略包 新手變身照顧達人

腦退化症患者失去自理能力，負擔起照顧責任的親人，大部分是沒有接受過任何訓練的「非正式照顧者」。（設計圖片，seven@iStockphoto）

【明報專訊】你是否正在照顧患有腦退化症的家人，需要協助他們的日常活動？你有否感受到來自照顧的壓力和負擔？

腦退化症患者自理能力逐漸減退，照顧責任落在家人身上。然而，擔起主要照顧責任的家人是「非正式照顧者」；沒有受過任何訓練，由簡單的扶抱、餵食，至較專門的服藥、營養安排，都面對各種困難。

研究證實，適當的照顧教育，不僅減輕照顧者壓力，同時提升照顧者和病人的生活質素。

腦退化症患者在日常活動中失去自理能力時，往往需要照顧者提供幫助，以維持正常社區生活。而負擔起主要照顧責任的群體中約90%為「非正式照顧者」，即由家人、朋友或鄰居擔當免費照顧者，協助患者在社區中生活，免於進入院舍式照顧。

減輕日常壓力 提升生活質素

據統計顯示，非正式照顧者普遍未曾接受過有關患者照顧的教育，同時缺乏知識以應對照顧時可能遇到各式困難。亦有研究指出，照顧者感受到的負擔與協助患者日常活動時面臨的困難有顯著關係。這些日常活動包括簡單護理活動如移動、洗澡、更衣、如廁和進食；以及較困難的家居及社區日常活動，如服用藥物、準備食物、洗衣、清潔、購物、財務管理、駕駛或交通安排、使用電話和日常家務等。因此，若非正式照顧者能接受有關患者照顧教育或獲得照顧相關的知識，不僅能減輕其日常壓力和負擔，更能有效提升照顧者和腦退化患者的生活質素。

儘管有相關數據指出，非正式照顧者接受有關患者照顧教育的好處，但大多照顧者仍缺乏接受相關培訓、教育的機會。文獻中描述的照顧教育或策略，通常旨在促進照顧者的心理健康，而忽略照顧日常起居活動的方法。

記下觸動長者情緒事與物

香港理工大學康復治療科學系的團隊，曾於澳洲訪問近100名非正式照顧者，蒐集了逾200條根據他們經驗得出有關日常起居照顧技巧、有效減輕照顧困難，或協助患者完成上述日常活動時的有效策略，整理成「照顧者策略包」。

這些策略分為4個主要類別，包括：

‧參與：和長者一同完成日常活動

‧適應：改變環境或使用輔助器具以完成日常活動

‧定向：讓長者知道每天行程、日期及時間

‧感知：提供豐富五感刺激

所有策略中，有關「適應」的報告最多，尤其是使用不同設備來適應日常起居活動。此外，照顧者表示，照顧日常起居的策略，必須根據腦退化症患者的行為和能力而調節。策略的例子包括：

•餵食時可使用防滑餐墊及選用色差較大的餐盤和餐具

•選擇容易識別的衣著（例子：明顯的袖子、對比色的鈕扣等）

•溝通時保持眼神接觸

•喚醒長者前先打開百葉窗、窗簾

•於溝通時把複雜工作拆成多個較易的步驟

•記下會觸動到長者情緒的事與物 （例子：肚餓會引致焦躁）

簡單梳洗自己做 服藥伴甜食

其他策略包含個人護理、藥物管理和娛樂等不同範疇的日常活動；例如，讓長者自行做一些較簡單的梳洗，陪同長者到戶外呼吸新鮮空氣，服藥時伴以帶甜味食物或飲料等。

文：廖佩儀（香港理工大學康復治療科學系教授、職業治療師 ）、蕭潤霖（香港理工大學康復治療科學系研究員）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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