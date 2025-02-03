健康點滴：手術根治靜脈曲張

靜脈曲張發生在淺層靜脈，因壓力增大令瓣膜閉合不全，因而引致血液倒流和積聚。（zlikovec@iStockphoto）

【明報專訊】下肢靜脈是由一個靜脈網絡組成，包括淺層靜脈、深層靜脈和穿靜脈。血液經由心臟泵出，經過一個循環後由靜脈流回心臟，而正常的靜脈裏會有單向血管瓣膜，好像一扇門，當下肢肌肉收縮擠壓靜脈血管時這扇門會打開；當肌肉收縮結束後它就會緊閉，以防止血液倒流。

而靜脈曲張就是發生在淺層靜脈裏，例如大隱靜脈和小隱靜脈。由於靜脈內壓力增大，令瓣膜出現閉合不全，因而引致血液倒流和積聚。

靜脈曲張影響多達15%至20%成年人，女性患者比男性多，比例約7：3。一般高危因素包括肥胖、長時間站立或坐着，而女性患者較多原因可能和職業（很多女性從事服務行業，例如售貨員、接待員，或是其他需長時間站立的職業如教師、護士等）、懷孕、女性荷爾蒙等因素有關。

曲張靜脈易出血發炎 皮膚痕癢硬化

除了外觀問題，靜脈曲張病情可能會隨時間惡化，發展成「慢性靜脈功能不全」，並可能出現其他病徵，例如：下肢疲倦、抽筋、水腫；曲張的靜脈有可能容易受傷出血及發炎；皮膚痕癢、濕疹，出現啡斑或硬化；皮膚潰瘍及結疤，而長期皮膚潰瘍可引致惡性病變。

治療方面，一般可分為保守治療和手術治療。保守治療包括改善生活習慣、控制體重、避免穿高跟鞋，以及適當穿著壓力襪。但若希望根治靜脈曲張，手術是目前唯一方法。

基本上，手術目的或預期效果是根治靜脈曲張倒流的情况，減輕病徵帶來的不適，以及減少併發症的出現。傳統手術需要在股溝及膝上各開一個切口，然後將整條大隱靜脈抽出切除，創傷較大。而近年一般會選擇微創手術，在超聲波導引下，在膝頭內側皮膚開一個約5毫米小切口，將導管放入病變的大隱靜脈內，往上推進至大隱靜脈及深層股靜脈的匯入點，再通過射頻或激光釋放熱能，或注入黏合劑，將大隱靜脈閉合，防止倒流，血液便會改由附近健康的靜脈回流心臟。

微創靜脈手術比起傳統手術的創傷較小，術後痛楚與皮膚瘀腫都較少，而且康復時間較快，復發率較低，術後患處有更理想的外觀效果等，病人可向醫生詳細了解再選擇。

文：陳永康（外科專科醫生）

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