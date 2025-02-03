姿治通鑑：久坐慎防長短腳

【明報專訊】為何總覺得走路時一邊腳長一邊腳短？為何站着時感覺重心總是傾向一側？一整天勞碌後，腳底、踝部、膝蓋或腰部常感到疼痛？

許多人都曾經有過這些疑問，甚或擔心是否有長短腳。

長短腳實際上可以區分為真性與假性，即是「結構性長短腳」和「功能性長短腳」。

結構性長短腳是指兩腳骨骼實際長度存在差異，這可能是因為較罕見的先天長短腳，也可能是後天因素所致。如果自行測量兩腳，從前上腸骨棘（位於骨盆前側）到內踝骨的距離，而兩腳長度差距小於2厘米，那麼患有結構性長短腳的可能就比較低了。

骨盆歪斜 脊椎彎曲

如果雙腳長度差異不大卻感到不適，那患有功能性長短腳的可能較高。功能性長短腳指兩腿長度相等，但由於其他因素，導致身體活動時兩腳不對稱。這可能是由於骨盆歪斜、脊椎彎曲、單側肌肉過度繃緊，或腳形異常導致；最後造成雙腳的代償，通常是由長期不良姿勢引起的後遺症。舉一例子，香港人生活習慣較多涉及久坐，長時間坐着可能使腰部深層肌肉持續處於繃緊狀態，導致骨盆前傾，加上身體經常向一側傾斜時，久而久之身體左右兩側肌肉的不均衡，也可以導致骨盆歪斜。

徒手治療調整骨盆

針對功能性長短腳，物理治療師將專注於處理潛在原因。這涉及適度放鬆繃緊的肌肉，透過徒手治療調整骨盆。患者應根據治療師的建議調整生活習慣和姿勢。更為重要的是，建立特定運動習慣，有效地增強骨盆周圍肌肉群穩定。

香港中華基督教青年會設有物理治療門診服務及水中物理治療課程，詳情可查閱網上表格（shorturl.at/f1OwG）或致電2895 4200查詢。

文：劉懿朗

（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

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