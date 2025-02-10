對抗特應性皮炎 3大療法細數利弊

治療方法--潤膚劑、皮質類固醇及濕裹療法，是治療輕度或局部特應性皮炎的最有效方法。（設計圖片，maroke@iStockphoto）

【明報專訊】特應性皮炎（又稱異位性皮炎）是一種慢性炎症皮膚病，影響成人和兒童；病因涉及遺傳、免疫系統、環境及皮膚屏障因素等複雜相互作用。由於患者的免疫系統過度活躍，導致某些免疫細胞及炎性分子水平增高而發病；要對付嚴重的特應性皮炎，促成了針對免疫系統的各種治療，包括全身性免疫抑制藥物、生物製劑和Janus激酶抑制劑。但它們都各有副作用，使用藥物必須仔細考慮並定期監測。

90%病例5歲前發作

特應性皮炎徵狀包括極度痕癢及反覆濕疹病變，通常表現為紅腫、炎症和鱗屑狀皮膚。此病通常在兒童時期發作，約90%病例在5歲前出現，可以顯著影響孩子日常生活質素，例如影響睡眠、導致缺課，並造成一定心理壓力。對於輕度或局部有限的特應性皮炎，局部潤膚劑、皮質類固醇及濕裹療法，是最有效及最具成本效益的治療選項；但遇到嚴重情况，則需要其他療法。

全身性免疫抑制藥物

潛在風險 一般幼童不適用

全身性免疫抑制藥物用於對付嚴重、廣泛的特應性皮炎，特別當一線局部治療失敗後，將會考慮使用。此類藥物通過降低身體免疫反應，從而減少炎症及緩解症狀，例子包括環孢素（ciclosporin）及甲氨蝶呤（methotrexate）。不過由於可能出現副作用，包括胃腸問題、肝腎毒性及感染風險增加，所以一般只用於嚴重病例上。另外，硫唑嘌呤（azathioprine）及麥考酚酯（mycophenolate mofetil）過往也用於治療特應性皮炎，但使用頻率較低。鑑於這些藥物潛在的風險及副作用，一般只適用於成人患者，或接受過所有其他療法均失敗的較年長兒童。

生物製劑

較安全 顯著改善病情

生物製劑是一種新型的免疫疾病藥物類別，這些經過工程設計的蛋白質，專門針對免疫系統的特定部分。杜匹魯單抗（dupilumab）是首種獲批准用於治療特應性皮炎的生物製劑，通過抑制兩種關鍵蛋白——白細胞介素-4（interleukin-4）和白細胞介素-13（interleukin-13）， 阻止它們誘發的炎症反應。

最初，dupilumab批准用於12歲及以上中度至重度特應性皮炎的青少年，他們是全身治療的候選試驗者。最近的3期試驗顯示，藥物顯著改善患者的總體疾病嚴重程度、皮膚清晰度、瘙癢及跟健康相關的生活品質。隨後批准範圍擴大至包括6到11歲兒童，然後是6個月到5歲、病情不能控制的中度至重度兒童。Dupilumab一般較安全，最常見副作用是注射部位反應和結膜炎，後者通常可用潤滑眼藥水來控制。

Janus激酶抑制劑

使用前排除潛伏感染

Janus激酶抑制劑（JAK inhibitors）是另一類用於治療特應性皮炎的藥物，通過阻斷參與免疫反應的Janus激酶，以減少炎症並緩解症狀。然而，這些藥物會抑制免疫系統，必須在使用之前排除潛伏感染，包括病毒性肝炎和結核病等。Janus激酶抑制劑潛在副作用包括感染風險增加、疫苗保護力降低、血液計數改變、膽固醇水平升高、肝損傷和胃腸不適。這些是可能的副作用，並非所有使用藥物的患者皆會出現。與醫護人員商討這些潛在風險，作出明智治療決定至關重要。患者必須權衡控制特應性皮炎症狀、藥物益處與潛在風險。使用Janus激酶抑制劑期間，建議定期覆診和血液監測。

隨着醫學研究和臨牀試驗的進步，各種Janus激酶抑制劑的批准使用年齡及應用範圍都可能會變化。目前獲批的Janus激酶抑制劑包括以下3種：

˙巴瑞替尼（baricitinib）：

用於治療2歲及以上，中度到重度特應性皮炎

˙阿布昔替尼（abrocitinib）：

用於治療12歲及以上，中度到重度特應性皮炎

˙烏帕替尼（upadacitinib）：

用於治療12歲及以上，中度到重度特應性皮炎

各有副作用 需定期監測

總的來說，當前在兒科群組中治療特應性皮炎，涉及多種層面方法，其中全身性免疫抑制藥物、生物製劑及Janus激酶抑制劑都發揮顯著治療效用。然而，考慮到可能出現的副作用及長期安全問題，使用這些藥物必須經過仔細考慮並定期監測。重要的是要緊記，治療選擇應根據個別情况而定，考慮到疾病的嚴重程度、孩子的整體健康狀况及其發育需要。故此，採取何種治療方案應取決於醫療提供者協商的基礎上，並同時顧及孩子和家人的喜好及生活方式。

文：陸俊文（香港大學兒童及青少年科學系助理教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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