工作搞唔掂被指懶 成人患ADHD招抑鬱

【明報專訊】26歲藝人魏浚笙在電台節目，自爆早前確診專注力不足及過度活躍症（ADHD），經診治及服藥後，「郁身郁勢」情况有所改善，工作時專注力大有改善。

經「男神」一說，大眾關注到原來ADHD並非只出現在兒童身上，成年人亦會有相關症狀。要坐定定工作時，你會否不自覺彈手指、䟴腳（抖腳）、拔頭髮？如這些小動作影響工作表現，甚至日常生活，實有需要正視，及早處理。

ADHD究竟是什麼？其實是指專注力失調（attention deficit）及過度活躍（hyperactivity disorder），因此稱為專注力不足及過度活躍症。坊間一般認知，以為ADHD只在兒童時期發生，但其實不然。據醫院管理局的數字顯示，在2022/23年度，有21,300名ADHD患者到公立醫院精神科求診，當中17,500人為兒童和青少年患者（5至17歲），約3800人為18歲或以上成人患者。

腦發展不良 傳遞情况異常

精神科專科醫生何浩賢表示，ADHD是腦部生理發展不良，傳遞情况異常，導致功能受損。患者某些腦區分泌的多巴胺及正腎上腺素比一般人少，大腦前額葉皮質部分發展比一般人慢，因而造成注意力不足、衝動或過動等症狀。而症狀比重各有不同，有些人會專注力不足較多，有些人則比較過度活躍；病徵大多在兒童時期顯現，例如小朋友讀書不入腦，對困難事情難以集中而放棄，健忘，經常遲到及「周身郁唔停」等，較易引起家長關注而帶小朋友求診。

兒時忽略徵狀 長大遇挫敗才求診

至於為何有些ADHD患者直至成年階段才確診？何浩賢表示，患者一般早在兒童發展階段已有徵狀，但有否被發現則是另一回事；有些家長可能以為小朋友只是「成績差少少，行為偏差少少」罷了，因此患者在兒童時期「安然度過」，未有特別去處理。惟當逐漸長大，離開學校或家長庇護等舒適圈，升讀大學或工作時，面對的環境「要求高咗，嚴格咗」，例如患者可能要管理下屬，要背稿，要寫洋洋萬字論文，要「埋數」，每日要準時上班等。他們在現實生活上開始「搞唔掂」，出現困難時難以應對；又未獲家人、朋友或同事所理解，甚至遭冷言冷語批評，患者的挫敗感及負面情緒油然而生，迫使他們正視問題而求診，始發現原來患有ADHD。

何浩賢舉例，曾有一名專業人士進升管理階層，惟升職後發現工作情况變得複雜，又要處理人事問題，上司對其要求亦提高，患者不勝負荷難以應付，出現抑鬱，家人卻誤以為他是懶惰，最終求診才知是專注力不足。另一個案是一名攻讀博士的患者，論文遭顧問導師狠批得一文不值，指文章組織能力差，研究不夠仔細云云，該患者鬱鬱寡歡去求診，方知又是ADHD作怪。

嚴重可致焦慮 或濫藥酗酒

ADHD成人患者，更可能面對共病及成癮等問題。何浩賢指，患者因專注力不足而感到挫敗，情况嚴重時會引致焦慮、抑鬱、躁動等情緒困擾；有些患者甚或依賴藥物及飲酒，去控制自己的衝動行為，久而久之或會形成濫藥及酗酒惡習。他補充，年輕患者若正值反叛期可能會誤交損友，或會因衝動及控制力不足而鋌而走險，誤入歧途而抱憾終生。

番茄鐘、靜觀 訓練身心專注

醫治ADHD，何浩賢指無論對兒童或成年患者，當然是愈早醫治愈好；而處方藥物及行為治療是相輔相成，經診治後患者的情况會受到控制及有所改善。藥物治療就如「近視戴眼鏡」般，緩減及控制病情；行為治療則有助改善集中力及專注力。參考外國訓練方法，例如讓患者寫時間表記下事項；又例如番茄鐘訓練（Pomodoro Technique），將鬧鐘設定一個階段為25分鐘，該時段內專注做一件事，之後休息5分鐘，再進入第二階段25分鐘，以此循環去完成整個工作；另外靜觀亦是新興方法，有助訓練患者身心專注。

ADHD會出現在各年齡層上，大家一旦發現自己有專注力不足、過動、衝動等情况，並影響工作、日常生活及與家人相處，就需要及早處理。

文：林康民

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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