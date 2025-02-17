調養改善：胖大海、鹹竹蜂 急救失聲

【明報專訊】突然聲音嘶啞或失聲，中醫機理多屬實證，具體與風、熱、痰的病邪關係較大，治療方面可採取「實則瀉之」的手段祛邪，利用中藥或針灸幫助祛邪開聲。

疏風清熱化痰 解毒瀉火

1.胖大海薄荷茶

材料：胖大海1至2枚，薄荷6克

製法：沸水冲泡10至15分鐘，趁暖飲用

原理：胖大海性寒，味甘，有清肺化痰、利咽開音、潤腸的作用。薄荷性涼，味辛，能疏散風熱利咽。本方有疏風清熱化痰功效，適用於偶爾過度用嗓、過食辛熱食物後，喉嚨紅腫痛、口乾咽燥的肺熱聲沙，可改善黏膜充血腫脹問題

2.鹹竹蜂甘草茶

材料：鹹竹蜂2至4隻，生甘草6克

製法：先用茶袋包好上述材料，再以沸水冲泡15分鐘，溫服

原理：鹹竹蜂性寒，味甘，能清熱化痰，利咽開音。生甘草性平，味甘，有清熱解毒、瀉火的功效。本方可改善急性咽炎引起的咽喉腫痛、因聲帶突然發炎腫脹引致的失聲

養陰中藥較滋膩 胃虛咳嗽痰多慎用

此外，對於因口乾、喉嚨乾涸，或天氣乾燥引起的聲沙，飲用蜂蜜、羅漢果茶、枇杷膏等亦有潤喉利咽作用。不過由於具有養陰作用的中藥性質一般比較滋膩，容易助濕生痰，故脾胃虛弱、咳嗽痰多者需慎用。

■針灸開聲常用穴位

合谷穴：

雙手「虎口」位置，有清熱瀉火功效

魚際穴：

第一掌骨中間赤白肉際處，有清肺熱、利咽開聲功效

少商穴：

拇指末節橈側，距指甲角1分處，有清肺退熱，改善咽喉腫痛功效

內庭穴：

足背第二、三趾間，趾蹼緣後方赤白肉際處，可清瀉胃火，改善咽喉腫痛

刺激方法：

可針刺配合強手法刺激、點刺放血，或按揑至有痠痛感

細聲說話 多喝水 戒辛辣煎炸

要改善慢喉瘖，需以調養為主。平時宜減少大聲說話，學習正確用嗓和呼吸方法，多補充水分避免咽喉乾燥，睡眠充足，戒吃辛辣煎炸食物；還要積極預防感冒，以保護咽喉和聲帶，再根據體質和病情配合治療，在預防病情惡化的基礎上爭取逐步改善慢喉瘖的症狀。