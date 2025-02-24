成本低 責任小 石頭當寵物 陪伴減壓不是病

【明報專訊】寵物聽得多，寵物石頭你又聽過未？

近年在韓國、中國大陸與台灣等地都掀起一股寵物石頭的熱潮。人們把石頭當作寵物，替它穿衣裝扮，添置家具，閒時跟它聊天，吃飯時更找它作伴。不少研究證實，飼養寵物對身心有正面影響，寵物石頭不拉屎、不生病，用來代替活生生的毛孩，是否同樣有利於身心健康發展？

寵物石頭（Pet Rock）由美國人Gary Dahl於1975年推出市場，事緣Dahl有次聽到朋友抱怨養寵物的麻煩，觸發他想出這種毋須照顧的「寵物」。寵物石頭推出後迅即流行，人們爭相購買作為惡作劇禮物和聖誕禮物，Dahl亦因此成為百萬富翁。之後熱潮沉寂多年，直至早前疫情期間，再度在亞洲多地興起，不少韓國年輕偶像，例如男團SEVENTEEN兩名成員淨漢及DK、男團TOMORROW X TOGETHER的休寧凱、女團ITZY的有娜等，也在社交媒體分享自己的寵物石頭。就連在動畫電影《迷你兵團2》中也佔一角，戲中Otto便因為一顆寵物石頭激怒Gru。明星、電影效應加上社交媒體熱潮，令寵物石頭再度成為潮流玩意。

可隨身攜帶 陪伴經歷每天

《華爾街日報》去年有篇題為Overworked South Koreans Unwind With Pet Rocks（〈過度工作的韓國人飼養寵物石頭減壓〉）的報道，指出因為工作壓力和生活節奏的加快，愈來愈多韓國人選擇養寵物石頭，這種毋須太多管理的方式來減壓與放鬆。

為何養石頭可減壓？浸大國際學院社會科學學部主管、心理學社會科學學士學位課程總監李澤沛表示，養寵物不論是動物或石頭，其中一個最重要的好處在於陪伴。從心理學的角度來看，陪伴可以被解釋為一種社會支持，提供情感的連結，可減少孤獨感，有助減輕壓力和焦慮。若找朋友作伴，對方或有各種原因未必有空；就算有空聚會，但每人對事物各有不同立場，有些人未必承受到朋友不中聽的說話，因而氣憤，甚至破壞彼此關係。「若是寵物作伴，主人的主導相對較大，因為寵物需要依賴主人照顧，可經常守在主人身邊。如果是寵物石頭，更可隨身攜帶，陪自己經歷每天。」疫情期間，改變了過往人與人之間相處方式和距離，你想找朋友陪伴？環境未必許可，這可能是寵物石頭再次大行其道的原因。

跟石頭聊天 投放喜好或情緒

精神科專科醫生何浩賢指出，跟養動物相比之下，寵物石頭的成本相當低。「如果養動物，主人需要花大量時間及心機照料其起居飲食，又要陪牠玩等。寵物石頭不用照顧，大可減省這方面的成本，尤其是一些精神不好、生活忙碌等客觀條件受限的人士，但又想養寵物，寵物石頭看來是不錯的選擇。」身兼認知心理學家的李澤沛認同，低成本是寵物石頭好處之一。「你可以跟寵物石頭聊天，又或者把自己的喜好或情緒投放在當中，大有養動物的感覺，但沒有養動物那麼大責任和負擔。」

單向「溝通」 缺真實社交活動

然而，兩人均認為寵物石頭是死物，始終缺乏真實互動和社交元素。何浩賢表示，動物有很多表情，牠會主動走過來惜下你；跟人互動時還有很多不同反應，例如你摸牠時，牠會用舌頭舔下你回應。寵物石頭不存在任何互動交流，單向「溝通」，只是主人把它擬人化，跟它說話，將自己的心理投射其中，營造類似虛擬的互動。

寵物石頭也缺乏真實的社交活動。李澤沛表示，例如外出遛狗時，狗仔可能吸引到一些陌生路人，狗仔成為大家共同關心的話題，互相寒暄一番。不過，李澤沛留意到在網絡世界，寵物石頭亦能打開話匣子。「養寵物石頭的人喜歡在社交媒體發布相片或短片，例如把石頭放在飯枱上陪自己吃飯，會引來志同道合或其他網民的關注。對於在網絡文化長大的Z世代來說，網絡社交關係的建立，或多或少有助於自我肯定，但過分沉溺於網絡世界始終對身心健康構成一些影響，如何平衡很重要。」

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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