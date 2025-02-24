實心實意：急救精神健康

若身邊人出現精神困擾時，可以多陪伴他們，一起做減壓活動。（Rapeepat Pornsipak@iStockphoto）

【明報專訊】根據世界衛生組織報告，在2019年全球近9.7億人患有精神障礙，佔全球人口13%，約2.8億人患有抑鬱症。香港人口約735萬，按全球數字推算，估計香港約有91萬人患有精神障礙。到了2030年，抑鬱症將成為全球最主要「殘疾調整生命年數」疾病。

在面對節奏急促社會步伐，繁忙及沉重工作，以及複雜人際關係等，容易讓人產生緊張不安、焦慮，甚至恐懼的情緒，有可能增加患抑鬱症的風險。常見抑鬱風險因素包括︰長期疾病或痛症、缺乏社交活動、親友離世等。抑鬱症有時很難從外表見到，又或者表現為身體不適或認知問題。

社會負面標籤 相信「自己不正常」

當精神健康出現危機或面對精神問題時，我們往往會因害怕被別人察覺或怕麻煩別人而不敢求助。在大眾的刻板印象中，精神病患者往往被視為懦弱的象徵。這些對精神病的負面標籤，不但成為偏見和歧視，亦令患者漸漸相信「自己並不正常」，是使人厭惡、無能，甚至是沒有價值的存在。

「精神健康急救」就是在當事人陷入精神健康危機時，為他們提供一系列的支援行動，讓他們的精神狀况不致惡化，及早鼓勵當事人接受專業援助。

若你身邊有親友出現精神突發事故時，鼓勵大家主動提供支援，及早辨識他們的問題，在未獲得專業協助前，提供即時疏導，化解危機。以下為精神健康急救建議重點︰

1.接觸及評估當事人情况︰選擇合適時間及地點，評估當事人是否正面對危機，包括有否傷害自己或別人的風險

2.非批判聆聽︰聆聽當事人感受，不妄加評論，亦不要急於解決問題；運用語言和非語言技巧，保持真誠及接納態度，感同身受並給予痊癒的希望

3.給予支持及提供資料︰給予情緒支持，陪伴當事人做喜歡的事或嘗試一起參與減壓活動；並提供合適的精神健康資訊

4.鼓勵尋求合適專業援助︰如醫生、社工、輔導員或臨牀心理學家等都可提供協助，有需要時可陪伴當事人一起求助

5.鼓勵尋求其他支援︰鼓勵當事人向親友尋求支援或使用自助方法，如鬆弛練習、運動、建立良好睡眠習慣或參加減壓課程等，有助改善情緒的活動

關顧身邊親友情緒需要的同時，大家亦切勿忽略自己的精神狀况，若有需要便主動尋求協助。

參考資料︰精神健康急救課程

（MHFA-Mental Health First Aid）

網址：www.mhfa.org.hk

文：葉雅詩

（靈實長者地區服務營運經理、註冊社工）

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