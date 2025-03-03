AirPods變助聽器 專家：易接受 難代專業機

市面上的助聽器可分為耳背式（左一及二）、耳道接收式（左三及四）及深耳道式（右一及二）。（張淑媚攝）

【明報專訊】近期上映的電影《看我今天怎麼說》，講述聽障人士生活滿是障礙；與外界溝通，他們用手語、佩戴助聽器或植入人工耳蝸，雖然不少聽障人士選擇助聽器改善聽力，不過亦有人或怕被標籤，或因價錢問題而不願使用。

蘋果公司旗下耳機去年推出助聽器功能，並獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准，有聽力學家表示助聽器功能推出後，接獲聽障人士查詢。傳統助聽器價格動輒數千至上萬元，AirPods Pro 2則2000港元有找（需配對iPhone或iPad使用，價格另計），它可否取代傳統助聽器？AirPods Pro 2還新增聽力測試，呼籲大眾關注聽力健康。

健聽人士可接收25分貝或以下的聲音，而聽力損失人士只可聽到25分貝以上的音量，並按聽力損失程度，分為輕度、中度、中度嚴重、嚴重及深度，日常生活或需使用助聽器輔助。AirPods Pro 2（下稱Pro 2）去年推出聽力測試（詳見「知多啲」），可即時分析聽力水平，並新增助聽器功能，提升人聲及環境聲的清晰度。蘋果公司聲稱，此功能適合輕度至中度的聽力受損人士；用家可自行調整擴音、平衡、音調等設定，即使沒有聽力專家在旁都可改善聽力。

啟用助聽器功能，需先將耳機系統更新至7B19版本，並搭配已更新至iOS 18.1或以上的iPhone或iPad。用家需先在iPhone或iPad接受聽力測試，若結果顯示聽力受損，系統不但會提出健康建議，還會提供將Pro 2設定為助聽器的選項。

香港大學教育學院溝通、學習與發展學部助理講師、聽力學家文智洸指，相關功能推出後，有聽力損失人士向他了解，亦有用家向他反映用後感，「就聲音質素而言，曾有中度聽力損失人士用過後認為助聽器表現尚可，一些質素好一點的助聽器售價逾1萬元，可能令他卻步，但試用Pro 2後，只需千多元，聲音質素都可接受」，使他願意使用助聽器。

專業助聽器 仔細處理各頻率聲音

文智洸翻查過，暫時不多學術研究針對Pro 2的助聽器功能表現，但他看過坊間第三方測試，指它減雜音功能、聲音處理速度、人聲功能等，與傳統助聽器比較相對遜色。他解釋，助聽器不單放大聲音，「聽障人士除了聽得不清晰，他們分析聲音的能力都變差，助聽器要補足這方面」。因此辨人聲、降噪音是助聽器的重點功能，市場上不同等級的助聽器，在上述範疇的表現都有分別。

他舉例說，一些進階助聽器可感應用家頭部方向，更精準追蹤人聲；在處理聲音細緻度上都會有分別，愈多頻道就可按照用家聽力情况愈仔細地處理各頻率的聲音，使聲音聽起來更自然，用家的聽覺體驗亦更舒服，「在聲音處理、人聲辨認上，傳統助聽器可處理的東西會多一點」。現時新款助聽器機型還具備AI功能，助辨認人聲，亦具備聽歌、藍牙功能等。社交上，戴上Pro 2易被認為在聽音樂，而非使用助聽器，讓人以為不方便交談；Pro 2每次充電後最長可用6小時，未必可應付聽障人士整日需要；網上亦有用家反映舒適度一般。

專家驗配跟進 免錯用適得其反

Pro 2助聽器功能標榜方便，毋須聽力學家在旁，但文智洸認為驗配助聽器的過程，其實是一個與聽障人士溝通的機會，了解他們日常生活需要，看看他們需不需要助聽器、需要怎樣的助聽器，並教他們使用，如果有助聽器但使用習慣不當，可能影響效果。他舉例，戴助聽器時間愈長愈好，避免聽覺神經因接觸不到聲音而使聽覺靈敏度降低，因而需要長期戴助聽器刺激神經，「如果缺乏這些專業意見，用家不知道這些資訊，只有在溝通時才戴耳機，聽覺能力可能衰退」。聽力學家亦會為聽障人士循序漸進調校度數，助他們慢慢適應，減低用助聽器的阻力，還有定期覆診，跟進他們用機情况。「撇除價錢，我認為始終都是專業助聽器比較好」，如擔憂經濟問題，公立醫院或非牟利機構都可提供價格較相宜的助聽器驗配服務；坊間聽力診所亦有提供試用，可先試用，再考慮是否購買。

擔心招來異樣目光，是部分聽障人士使用助聽器的阻力之一。文智洸展示近年推出的助聽器，外形、體積大有改善，有些輕巧至指甲般大，塞入耳道後了無痕迹，「現在的助聽器愈做愈小巧，愈來愈多人願意接受，但深度聽力損失人士，仍需要使用體積較大的助聽器」。助聽器類型分為深耳道式、耳道式、耳道接收式、耳背式等，其中深耳道式及耳道式助聽器較輕巧，可隱藏於耳道中，一般可支援輕度至中度嚴重聽力損失；耳道接收式亦不顯眼，機身小巧，隱藏耳後，僅有一條透明膠管放入耳內傳送聲音，適合輕度至嚴重聽障；至於深度聽力損失人士，就需用體積較大的耳背式助聽器，它們放大聲音的功率相較其他款式高。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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