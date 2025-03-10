憂思 飲食不節 胃腸氣滯 胸悶惡心

【明報專訊】每天吃進身體的食物和水液，都要經過腸胃消化、吸收和代謝，才能為身體所用。中醫認為脾為後天之本，主管飲食和水液運化，包括消化、吸收、轉化代謝及排泄的環節。脾胃健旺，則整體健康良好，反之亦然。飲食不節和情志不舒，是臨牀上常見會引起消化不良的兩大原因。

消化不良的常見症狀，包括食慾不振、食後胃脹、噯氣，平時自覺脘腹脹滿，甚則胸悶氣塞，中醫稱作「胃痞」或「痞滿」。《諸病源候論》記載痞的典型症狀為「腹納氣結脹滿，閉塞不通」。《黃帝內經》記述「食飲不節起居不時者，陰受之……入五臟則䐜滿閉塞」。寒邪侵襲、飲食不節、起居習慣不良，都是胃痞的常見成因。現代都市人生活節奏急促，精神壓力沉重，也容易造成消化不良。

米粉即食麵易脹氣 消化不良慎吃

胃痞的中醫病機為中焦氣機失調，氣滯胃腸。由於氣的升降失常，因而造成脹氣、胸悶等氣機阻滯問題。針對氣機升降失常引起的消化不良、痞滿症狀，漢代張仲景的《傷寒論》提出用半夏瀉心湯治療，並根據證候衍生出不同的變方，到今時今日在臨牀上依然常用。

飲食不節，包括進食過量，嗜食生冷、油膩等難消化食物，以及不良的飲食習慣，例如食無定時、進食過急等，都會妨礙脾胃運化。《黃帝內經》強調「飲食自倍，腸胃乃傷」，暴飲暴食，食量超過脾胃的負荷，便會造成食積或食滯。嗜食生冷，寒邪犯胃，可導致胃氣壅滯，消化能力減弱。過食肥膩、多油等「肥甘厚味」，以及容易產氣的難消化食物如果仁、豆製品、薯類等，都會加重脾胃負擔，延長消化時間，造成脹氣。經常食無定時會擾亂生理時鐘，使腸胃難以適應。進食時狼吞虎嚥，既容易吞入大量空氣，而且食物未完全嚼碎便吞進肚裏，胃腸負擔自然會加重。

因飲食不節造成胃痞的患者，常在食後出現胃氣脹、惡心、噯氣、食慾欠佳的情况，甚或胃脘痛、嘔吐、反酸、胸悶等。食積停滯，常使舌苔厚膩，大便或矢氣臭穢，在治療方面需要行氣、消食，幫助消化；常用方藥如保和丸、枳實消痞丸、山楂、麥芽、神曲、陳皮等。寒邪客胃的患者可配合溫中驅寒，如生薑、砂仁。胸悶氣窒明顯者可配合理氣，如枳實、青皮、佛手等。

患者需要節制飲食，在患病期間保持飲食清淡，定時定量進食，少吃生冷、油膩、黏滯的食物如肥肉、甜點、冰淇淋等。米粉、即食麵較容易脹氣，消化不良者應慎吃。用餐的時候還要注意細嚼慢嚥、專心進食，忌一邊進食一邊同時喝水或飲湯。

情志失調致脾胃虛 食慾不振

情志失調會妨礙肝氣疏泄，肝鬱氣滯，根據五行木（肝）剋土（脾）的規律，木鬱不舒則可剋脾犯胃，引致胃痞。長期過度緊張、憂思鬱怒等，皆會影響胃腸蠕動，擾亂胃腸的生態環境，造成胃氣脹、反酸、大便異常等。可能大家都試過在心情悶悶不樂的時候，會茶飯不思，或者在焦慮不安時吃飯容易飽脹不適。喜怒憂思都是正常的情感，一個人偶爾受情志影響屬人之常情，但如果經常受情緒困擾，便會影響身體機能。

肝氣鬱結的表現還包括身體兩側脹痛（脅痛）、口苦、心神不寧、鬱鬱寡歡等，病情往往在情志不暢時加重。治療方面需要疏肝解鬱、行氣健脾，常用方藥包括柴胡疏肝散、逍遙散、枳殼、厚樸、玫瑰花等。如失調日久引致脾胃虛弱，消化能力欠佳，可出現食慾不振，或稍稍進食即胃脘不舒，可以配合健脾和胃，常用方藥如四君子湯、山藥、白朮、扁豆等。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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