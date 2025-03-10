醫學滿東華：醫生，我需要補鈣嗎？

【明報專訊】「醫生，我需要補鈣嗎？鈣片劑量應該是多少？」

鈣質是鞏固骨質和牙齒的重要元素，女士隨着年紀增長，加上進入更年期，儲存在骨骼的鈣質會加劇流失。所以，骨質疏鬆病人或收經後女士應要更加留意鈣質的吸收。每天從食品中吸收鈣質建議分量約1000至1200毫克，可先考慮高鈣食品，例如高鈣牛奶或豆奶、乳酪、芝士、深色綠葉菜和豆腐。如果未能從食物中攝取足夠鈣質，則建議服用鈣片補充。

例子1：陳女士每天飲用1包400毫克鈣質分量的高鈣豆奶，建議補充600至800毫克鈣片

例子2：李女士每天進食1塊200毫克鈣質分量的芝士和400毫克鈣質分量的奶粉，建議補充400至600毫克鈣片

另外，由於都市人未必吸收到足夠陽光，可以考慮補充維他命D3，基本攝取劑量為800 IU，希望減低跌倒後骨折的風險。

適量補鈣與腎石無直接關係

「醫生，食鈣片會導致生腎石嗎？」

其實，形成腎石的原因錯綜複雜，而研究發現，進食適當劑量鈣片與腎石並沒有直接關係。如果擔心腎石問題，我們應該要避免過多草酸鹽的食品，例如菠菜、豆製品、堅果、薯仔、朱古力等。

可以留意的是，從天然食物中多攝取鈣質，有助減低腎石風險。至於進食鈣片補充，就要注意劑量，以及避免高草酸鹽食品。另外，建議每天飲6至8杯水，減少進食鹽或咖啡因，從而減低腎石的風險。

如本身有腎石病歷的人，可選擇服用檸檬酸鈣和諮詢泌尿科醫生。

不願吃鈣片 可考慮粉劑或水劑

「醫生，我服用鈣片後胃痛，可以怎辦？」

碳酸鈣在酸鹼中和過程中會產生二氧化碳，可能導致胃氣、腹脹、打嗝或腸胃不適。另外，碳酸鈣建議在進食後胃酸較多的環境下服用，以增加吸收。若需要長期服用抑制胃酸胃藥，碳酸鈣分解和鈣質吸收也會減少。所以，若有以上情况，可以考慮服用檸檬酸鈣，因它的吸收不受胃酸影響，可於餐前或餐後服用，對腸胃的副作用相對較小。

當然，胃部不適亦有心理因素影響，有少數病人難以接受服用較大粒的鈣片，就算嘗試不同成分或品牌亦會胃部不適。其實除了藥丸，亦可以考慮粉劑或水劑，詳情可以諮詢藥劑師。

文：李穎薇

（東華三院婦女健康普查部（婦女保健）醫生）

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