口齒生香：牙周炎 成人失牙主因

【明報專訊】牙周炎是成人失牙主因，可致全身健康問題。

牙周炎是由於牙菌斑長期積聚在牙齒、牙齦交界處而未能及時清理，導致炎症向牙周深部組織發展的慢性發炎性疾病。世界衛生組織（WHO）指出，牙周炎是全球成年人牙齒喪失的主要因素之一。其會導致牙齦出血、齒槽骨吸收、牙齒脫落，進而影響美觀、咀嚼功能，對生活品質及心理健康造成不良影響。另有研究表明，牙周炎也與心血管疾病、糖尿病等系統性疾病關係密切，大眾須警惕。

早期症狀隱匿 破壞不可逆轉

牙周炎早期症狀隱匿，因此其發生和發展常被忽視，往往直至出現牙齒鬆動移位、咀嚼困難、急性腫脹疼痛，或牙齒脫落等嚴重症狀時才被發現。然而，牙周炎對牙周的破壞不可逆轉，即使經過規範治療，牙周組織發炎得到控制，但已破壞的軟硬組織難以完全恢復。因此，定期檢查牙齒十分重要，以便在早期發現並治療。若出現牙齦紅腫、疼痛甚至出血、溢膿，牙齦退縮，牙根暴露，咀嚼困難，牙齒鬆動等狀况，應立即就醫，接受專業的口腔檢查和治療，避免牙周組織進一步損壞，盡可能獲得最佳治療效果。

維持口腔衛生 控制牙菌斑

牙周炎主要由牙菌斑引起，所以清除牙菌斑和維持良好口腔衛生是預防牙周炎的第一步。建議每天早晚使用「改良巴氏刷牙法」徹底清潔每顆牙齒，並搭配牙線、牙縫刷清潔。此外，每隔6至12個月洗牙，也有助於維持口腔健康。除了控制牙菌斑外，日常生活中還可以透過避免其他風險因素來預防牙周炎，如戒菸戒酒，糖尿病患者合理控制血糖，維持良好的飲食和運動習慣等。

治療牙周炎，牙周治療專科醫生通常會根據患者具體情况制訂個人化治療方案，透過齦上潔治、深層清潔等徹底去除牙菌斑和牙結石，為受損牙周組織提供恢復的機會，防止病情進一步惡化。病情控制後，患者能否維持良好口腔衛生習慣並遵醫囑定期覆查和維護治療，也是決定牙周炎病情預後的關鍵。只有醫病配合，才能有效守護牙周健康。

文：鄧珂（香港大學牙醫學院 牙周病學及植齒學臨牀助理教授）