飲食注意：禁食讓腸胃休息？ 醫生：不建議

【明報專訊】患上急性腸胃炎應否禁食，讓腸胃好好休息？危重病學專科醫生周展聞不建議，應持續從飲食補充水分，如果一飲水或進食即嘔，表示身體無法自行補充水分，需立即求醫。

為了促進腸胃痊癒，恢復體力，腸胃炎期間盡量維持正常飲食，註冊營養師梁曦允建議可從進食分量、食物種類、烹調方法等着手，攝取營養之餘，同時減輕腸胃負擔。

˙注重補水、電解質：頻頻屙嘔容易流失大量水分與鈉、鉀等礦物質，需要多加補充，可選清水、電解質飲料、清湯、稀釋果汁等

˙多選流質、易消化食物：如粥、麵、湯飯等濕軟食物

˙避高纖維食物：消化高纖食物時，腸胃需要較多蠕動，或加重腹瀉不適。減少進食高纖維的蔬菜、根莖，以及紅米、糙米、麥包等五穀類食物

˙均衡飲食：碳水化合物可選白粥、白饅頭、白麵包；蔬菜以低纖、可壓成蓉為佳，如南瓜蓉、蘿蔔等；蛋白質較難消化，宜選蒸水蛋、豆腐、瘦肉等較易消化的蛋白質，高脂肉類如肥牛、排骨、牛腩等會減慢消化速度，增加腸胃負擔，避免選擇；堅果屬高纖、高脂類食物，宜暫時避免

˙少食多餐：每餐分量減少，減輕腸胃負擔

˙清淡烹調：蒸、煠、焯等較佳，避免煎、炸、炒等多油食物，需煮至全熟

˙避刺激腸胃食物：辛辣、過酸食物不宜選擇，牛奶與奶製品亦應暫時避免

當腸胃炎徵狀減退，可回復進食固體食物，蛋白質比例亦可慢慢增加，但仍需維持清淡，避免高纖、濃味食物。

益生菌對腸道有益，腸胃炎期間服用可否加快痊癒？周展聞指暫未有足夠證據證明成人服用益生菌可助腸胃炎康復，建議待痊癒後才進食。

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