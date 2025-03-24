陳家亮（左）是趙偉仁（右）的師兄，亦是內科老師。當趙偉仁當上消化外科醫生，又與腸胃內科的陳家亮合作無間。（作者提供）

【明報專訊】中文大學一大特色就是書院制度，不論哪個學系的學生，都會被安排入讀具不同特色的書院，接受本科以外的書院通識教育。我在中大修讀醫科時加入了崇基書院，在「四年一宿」的安排下有幸在何善衡夫人宿舍度過1年精彩的生活！宿舍除了給學生一個離開父母、學習獨立生活的環境外，亦有機會與不同學系學生交流，擴闊生活圈子和眼界。我現在能和工程學院合作無間，或多或少是受到當年在宿舍和不同學系學生參與書院活動的友善氣氛所薰陶。

崇基有不少宿舍被茂密樹林環抱，當中最具代表就是文林堂！在198X年文林堂有個傳說：每晚夜闌人靜的凌晨，暗黑的宿舍環境中，有一房間永遠燈火通明直到天亮，因而房間主人有「崇基燈塔」稱號！我多年後發現每晚「挑燈夜讀」的燈塔主人，就是我的師兄——陳家亮（Francis）。

在學生時期認識的陳家亮，除了是中大醫學院第三屆畢業師兄外，亦是內科最受歡迎的老師，因中大醫學院成立初期人手短缺，陳師兄在帶巡房之餘亦兼職教學和研究工作，「型、英、帥」和知識淵博的形象，令師兄的教學小班大排長龍！

我當上消化外科醫生後，和腸胃內科的Francis在內鏡中心合作無間。我每星期有2、3天在內鏡中心埋頭苦幹，完成數十台診斷和治療內鏡；Francis則每天都在內鏡中心中央控制台上坐鎮，翻看每個患者的病歷，篩選是否適合參與他領導的臨牀研究。當年內鏡中心同時有10多個研究在進行，差不多每個病人都會被邀請參與最少一項臨牀研究。

Francis對研究的認真和熱誠，深深感染了年輕的我，從他身上學會細心思考和計劃每個研究，在開始計劃前必須先問對臨牀問題，不然只會因重複別人已完成的研究而未能改變世界。後來Francis有6、7篇研究成果，在世界最高影響因子（impact factor）的《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）、《刺針》（The Lancet）等國際頂尖醫學期刊發表，改變了全球對非類固醇消炎藥（NSAIDs）和腸胃出血治療的指引！

承受打擊繼續前進 致勝之道

在我引進上消化道內鏡黏膜下剝離術（ESD）的數年後，中大消化疾病團隊開始大腸癌篩查先導計劃，從而發現了更多早期大腸癌適合利用ESD治療。有一天Francis突然找我，說想跟我學習大腸ESD，我感到十分錯愕，因一般人感覺Francis是國際知名學者，而他以「外科金牌」（第一名）畢業後卻選擇了成為內科教授，都猜他對外科手術應該沒甚興趣。我以榮幸和戰戰兢兢的心情充當師兄的導師，在他掌握了ESD技術後，Francis便因更上一層樓成為醫學院院長，再沒時間和我們在前線並肩作戰了。

去年Francis卸任院長後，隨即獲選為醫學院傑出校友和蔡永業講座講者。在講座上他說自己沒有背景，沒有人脈，只是一個心口掛個「勇」字的兵。引用Francis其中一套最愛電影Rocky中經典名句來形容他最為貼切：「重要的不是你打得多用力，而是你能承受多大的打擊並繼續前進。這才是致勝之道。」Francis代表着我們這一代中大人的精神，醫學院40多年來的發展已能找對了方向，往後將會不斷奮鬥，把我們對醫學科研和教育的熱誠轉化為病人受惠、「至臻至美」的成果。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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