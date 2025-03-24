水中太極 練氣耍走呼吸道疾病

借助浮力--利用水的浮力，參加者可輕鬆完成單腳站立等高難度平衡動作，從而提升穩定力與平衡感。（作者提供）

【明報專訊】慢性呼吸道疾病患者常受呼吸困難、疲勞及運動能力下降的困擾，這些問題影響生活質素。太極的柔和動作、呼吸控制與平衡訓練，能改善肺功能、增強平衡力與心理健康；而水療則透過浮力減輕關節負擔，水的阻力能促進肌力和全身協調，改善運動耐力、呼吸肌力，從而提升生活質素。

水中太極融合傳統太極與水療特性，成為一種創新的康復選擇，為患者提供全方位健康支持。

改善呼吸 提升協調 增核心穩定

什麼是水中太極？

水中太極是一種結合太極原理和傳統水療技巧的創新治療。整套動作包含19式，專注於改善呼吸、提升身體協調、增強核心穩定和平衡能力。練習過程強調緩慢而深長的呼吸，配合腰部擺動及手腳的協調動作，形成流暢、輕柔且連貫的運動流程。這一療法保留了傳統太極的精髓，包括柔和自然、圓活連貫的特點，同時結合水療的優勢，一脈相承，有效達到養生和全身運動的效果。

浮力減關節肌肉負擔

水中太極對慢性呼吸道疾病患者有何益處？

水中太極針對慢性呼吸道疾病患者的特殊需求，提供多項獨特優勢。

•減輕運動負擔：水的浮力減輕關節和肌肉負擔，提升平衡感與穩定力，讓患者以更輕鬆方式鍛煉身體

•改善呼吸控制：注重呼吸與動作的協調，通過緩慢而有節奏的深呼吸練習，幫助患者改善呼吸節奏，減輕氣促問題

•心理放鬆：結合專注的呼吸與緩慢動作，有助緩解焦慮與壓力，讓患者在身體與心理上同時放鬆

•提升運動耐力與生活質素：研究顯示，水療運動能顯著改善慢性呼吸道疾病患者的運動耐力、呼吸肌力和生活質素，讓他們逐步恢復身體機能並提升幸福感

文：江小燕

（九龍醫院物理治療部資深物理治療師、香港物理治療學會水中物理治療專科組委員）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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