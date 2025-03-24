專業課程：影片輔助易理解 音樂添趣味

【明報專訊】九龍醫院物理治療部去年推出專為慢性呼吸道疾病患者設計的水中太極課程，在恆溫泳池中進行，特別強調呼吸與動作的協調，幫助患者提升呼吸效率並減輕氣促問題。課程由專業物理治療師指導，確保患者安全有效地接受訓練。為增強學習效果和趣味，課程加入了以下輔助特色：

‧教學影片（圖）：清晰展示水中動作，患者更易理解和學習

•家庭練習小冊子：提供動作圖解與詳細說明，方便患者課後於社區泳池自主練習

•音樂與舒適氛圍：輕柔音樂與視覺元素營造放鬆愉快的環境，增強課堂吸引力與參與感

初步反饋顯示，參與者對課程安排與資源（如教學影片）表示滿意，指出音樂與浮具提升了課程的趣味與舒適度。雖然部分參加者在初期出現呼吸困難，但隨着持續訓練，徵狀逐漸改善。課程結束後，參加者可以在社區泳池中繼續練習，逐步養成規律的運動習慣，為長期健康管理奠定基礎。

未來，醫療團隊將通過量化數據進一步評估課程效果，包括患者功能改善、呼吸肌力提升和生活質素增強，並持續改善課程設計，惠及更多患者。有興趣參加水中太極課程，可先諮詢醫生或物理治療師，評估是否適合。

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