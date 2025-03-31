選購貼士：注意3大指標 有FDA、歐盟認證

【明報專訊】自我測試提供便利，但不同產品準確度差異大。中大醫院家庭醫學專科醫生陳婉晴教路，選購時應注意查看產品靈敏度、特異度和檢測限（limit of detection，LoD）指標。

準確度宜90%以上

‧靈敏度：在受感染時檢驗到陽性結果的能力

‧特異度：評估準確度，如特異度較高，產生假陰性的可能較低

‧檢測限：可檢測到最低病毒量，愈低表示可在感染初期、病毒量較低的時候準確檢測

陳婉晴指出，市面產品五花八門，準確度在90%以上為佳，因此建議選購有科學實證支持的快測。

理大醫療科技及資訊學系教授蕭傑恒表示，目前市場上快速測試產品缺乏統一監管和認證機制，市民在選購時，應查看產品是否通過美國食品及藥物管理局（FDA）及歐盟CE認證。其中CE認證特指CE-IVD認證，「因歐盟有很多不同認證，其中一種稱為體外診斷醫療器材（In Vitro Diagnostic），特別應用在診斷用途的認證」，這些認證標誌產品在靈敏度和特異度達到一定標準。

然而，即使通過了認證，快速測試的準確度仍然受到多種因素影響，如採樣方法、樣本質量和感染階段等。因此，市民做自我檢測時，應嚴格按照產品說明書操作，必要時諮詢醫生意見。

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