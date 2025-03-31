吾生有杏：醫生的至愛？

【明報專訊】「陳教授，你知道你們在公院當醫生最喜歡是什麼嗎？」一個「棟篤笑」主持在一個慈善晚宴上，冷不及防地問我這個奇怪的問題。我想了一想便回答：「救傷扶危！」那個主持搖了搖頭，笑着說：「是電腦熒幕！」跟着他再問我：「那麼私家醫生最喜歡又是什麼呢？」這次我沉默不回答，他便說：「是我們的保險單！」於是全場大笑，掌聲不絕……

小心翼翼的流水作業

隨着時代改變，醫生留給大眾市民心目中的形象起了很大的變化。小時候，我眼中的醫生大多是高高在上，不太願意與病人說話。雖然那些年的醫生並不友善，但黎民百姓一般知識水平較低，所以病人及家屬只好聽天由命，但願藥到病除、平安出院，對服務態度幾乎沒有要求。我猜想當年做醫生應該比現今做醫生容易得多，因為「醫生永遠是對的」，甚少聽聞醫生被投訴。在學生年代，我也見證了不少「疑似」醫療事故，最後亦是不了了之。

社會進步了，大眾市民生活水平不斷提升，對醫療服務的要求也愈來愈高，而社會對「錯誤」往往是「零容忍」，所以「人誰無過」似乎並不適用於醫生。為了盡量減低出錯機率，現代醫療系統有嚴謹的程序去遵守，例如清晰不含糊的電腦紀錄。為病人檢測亦變得不需要邏輯分析，一於「大包圍」，正所謂「唔怕一萬，最怕萬一」。

因此，醫生與病人的關係亦變成了一種既小心翼翼卻又流水作業式的服務。在缺乏互信的環境下，「妙手仁心」變得愈來愈遙遠了。在公營醫療制度下，重點是高效率，就是如何使用有限資源提供最有效而低失誤的服務。可是世上並沒有真正「價廉物美」的醫療服務，平心而論，香港的公營醫療於「醫病」水平上真的是首屈一指，比很多先進國家及地區有過之而無不及。

醫生與病人同坐一條船

可是市民大眾所渴望的並不單是「醫病」，更要「醫人」，在壓力日益龐大的公營醫療下，「仁心仁術」似乎是可遇而不可求。行醫者固然要不斷提醒自己必須毋忘初心，不要讓「工作壓力大」成為忽略病人心靈的藉口，我亦希望病人及家屬對那些血肉之軀的醫護多一點包容。其實在公營醫療體系內，醫生與病人都同坐一條船，要懂得易地而處，才能做到醫者父母心，病者得到身心的全面治療和照護。

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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