拆解熱賣「鎂」夢神器 皮膚難吸收 助眠還有幕後功臣

坊間一些助眠產品以鎂作招徠，專家指皮膚吸收鎂的效率一般，但其他成分如草本萃取物和按摩均有助放鬆。（設計圖片，PonyWang、Liliia Bila@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】為求一夜好眠，都市人對各種助眠法寶趨之若鶩。有美容護理品牌推出一款鎂鹽按摩油磚，在社交媒體爆紅，有人使用後大讚「一秒入睡」，隨之在台灣和香港兩地掀起搶購潮，一度斷貨！

這款「助眠神器」主打成分——鎂，對睡眠有什麼影響？營養師和精神科醫生拆解成分，指出鎂從皮膚吸收的效率有限，「神奇」功效背後，還有其他「功臣」。

爆紅的鎂鹽按摩油磚以助眠作招徠，外形像肥皂，接觸皮膚後會隨着體溫融化。官方聲稱睡前塗抹在皮膚上，配合輕柔按摩，有助紓緩疲勞，放鬆肌肉。有用家說使用後快速入睡，亦有指翌日醒來精神氣爽。除了按摩磚，還有加入鎂的香梘、浴鹽等，都聲稱有助眠之效，真的如此神奇？

鎂百搭萬能 紓緩繃緊肌肉

鎂（magnesium）是重要的礦物質之一，註冊營養師梁曦允形容「鎂很百搭與萬能，對身體不同地方都很重要」。它是人體多種酵素反應的輔助因子（cofactor），幫助酵素發揮作用，例如新陳代謝、能量合成、蛋白質製造等，都要用到鎂。鎂與肌肉收縮、神經物質傳導有關，在藥用層面較常用在處理肌肉痙攣；「若從睡眠與放鬆的角度來看，鎂可以幫助身體肌肉沒那麼繃緊、僵硬，當肌肉放鬆下來，整個人自然亦會放鬆一點，更容易入眠」。精神科專科醫生樂芷穎指，有小型研究發現鎂對睡眠、放鬆會有一些幫助，但暫時這些研究的結果都沒有明確指向鎂一定有助，或者幫到多少。

粒子大難滲透皮膚 吸收率低

鎂或許可間接幫助入眠，不過，按摩油磚的助眠功效，不單是來自鎂。

梁曦允解釋，因為鎂的粒子很大，難以直接滲透皮膚，需要靠汗腺與毛孔協助，「不過汗腺與毛孔只佔小部分皮膚範圍，身體可以吸收到的比例很小，所以用此方式攝取鎂的成效不高」。除非透過浸浴，如一星期每日浸，或者用足含鎂護膚霜兩星期，研究人員才從部分人的血液中見到鎂含量的少許提升。她引用一份2017年刊登的學術文章，文章檢視有關攝取鎂質的研究。對於鎂從皮膚吸收的成效，研究指皮膚不是一個有效吸收鎂的渠道，「（皮膚）可以吸收到鎂，但吸收率很低」。

樂芷穎亦補充，雖然有研究指身體或多或少都可從皮膚吸收鎂質，但實際上有多少就不清楚。而且經皮膚吸收鎂的效果因人而異，角質層的厚度、汗腺與毛囊的數量等都有影響，暫時未有很有力的科學研究證實皮膚吸收鎂的效率有多少。

草本精油+按摩 放鬆大腦助眠

從皮膚攝取鎂的效果有限，為何有不少用家仍感到睡眠質素有改善？兩名專家都指「鎂夢神器」幕後還有其他「功臣」。按摩油磚的成分除了鎂，還有薰衣草、洋甘菊、橙花等草本萃取物與精油，梁曦允翻查一些與香薰療法相關的文獻研究指出，「嗅薰衣草、洋甘菊、橙花等香味，有助改善失眠等睡眠問題；若同時加上按摩，比起只是嗅，對睡眠質素可帶來更好效果」。薰衣草可幫助睡眠，洋甘菊亦有助眠功效，「神經傳導物質GABA可助大腦放鬆，有研究發現洋甘菊可活化GABA受體，幫助快速入睡，減少半夜起牀次數，翌日醒來後精神狀態會更好」。

不單香氣使人放鬆，按摩都有同一效果，樂芷穎指，「坐在牀上心無雜念地按摩，其實本身已是有助自我放鬆、進入睡覺狀態的預備動作」。因此兩名專家均認為，按摩油磚的助眠效果，是不同因素配合得來：由鎂紓緩繃緊肌肉、按摩放鬆肌肉，再配上精油香氣，製造一個容易入睡的環境。

雖然鎂鹽按摩油磚功效未有充分科學研究支持，但樂芷穎認為，只要不是對身體帶來傷害，或者身體情况不適合使用，這些助眠產品都可以一試。不過，如果對精油敏感，或皮膚有很多明顯的表面傷口、嚴重濕疹、皮膚炎症等，都應避免使用。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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