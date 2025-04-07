俠醫仁心：醫學米芝蓮

【明報專訊】《摘星廚神》是近年我最喜愛的日劇之一，主角是一名日本天才廚神。劇集開始時，他在法國充當米芝蓮二星餐廳主廚，性格自負的他因一次日法首腦宴會中團隊失誤，令法國首腦敏感症發作，背負罪名的主角被趕出法國廚師界！聲名狼藉的他在偶然機會下和女主角回到日本，重新開辦法國餐廳。但因他在法國的嚴重失誤，引發各界不同的疑慮和阻撓。他痛定思痛後，做人處事變得謙虛之餘，亦找到經營出色餐廳的成功元素：一、邀請在每個重要崗位中，表現最出色的伙伴加入；二、建構團隊合作精神；三、利用日本食材創造出美味的法國菜。

中大醫學院過去40年在醫學科研、教育和服務的努力，令我們躋身全球醫學院排名前25名，更是當中最年輕的醫學院！要達到醫學界中的米芝蓮並不簡單，基本元素跟《摘星廚神》劇中形容成為米芝蓮星級餐廳的要求十分相近。跨學科團隊合作和優秀人才固然重要，利用本地環境和優勢結合國家發展方向，研發出創新臨牀技術和治療，更是醫學院重要的發展方向，和劇中利用本土食材炮製米芝蓮食譜的方向異曲同工。

劇中細緻地描繪廚師為了達到米芝蓮水平而到處尋找合適食材，利用不同溫度和烹調方法重複嘗試數十次，創造出嶄新的法國菜式。這種為了創出嶄新食譜而全情投入的熱誠，跟我們在醫學創新試驗中不計成敗，勇於挑戰的精神不謀而合，主角們的團隊合作更是「摘星」的至勝關鍵！

然而當優秀成果初現後，怎樣才能持續發展、維持米芝蓮星級地位？劇中一集描寫自信的主角本以為自己烹煮的法國菜天下無敵，沾沾自喜地邀請尊敬的師父試菜，師父卻毫不欣賞，更破口大罵！後來主角發現師父因年事已高而味覺失調，完全不能感受到菜式的味道，從而思考創作美味菜式的真正原因，是為了讓客人享受美味菜式帶來的滿足，在追求米芝蓮星級水平之餘，亦應注重顧客的不同需要！

排名帶來肯定和自省機會

下筆之前一個周末，我獲邀參加亞洲醫學生會議，和300多名醫學生交流。在短短20分鐘演講，我分享了自己在機械人手術科創道路上的經歷，答問環節時一名同學興致勃勃地問：「院長，是什麼原因驅使你20年來持續醫學科創工作？」我笑着答道：「除了科創成功帶來的滿足感外；回到初心，持續工作的真正動力就是希望病人得到更佳手術治療和成效。」

世界大學排名和米芝蓮就如一面鏡子，為我們的發展和工作帶來肯定和自我反省的機會！然而中大醫學院不會盲目追求排名，我們未來會繼續抓緊機遇，在醫學研究、教育和服務上尋求突破，使病人得到創新和更優質的診斷和治療方法，以米芝蓮式的創新精神實現醫學院座右銘的精神——Transforming our passion into perfection！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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