兒言自得：養兵千日，用在一朝

【明報專訊】香港鬧醫生荒，政府和醫管局為了填補公立醫療系統空缺，以及增加醫生數量以應付不斷上升的社會需求，做了一系列動作，包括招聘非香港註冊的海外及內地醫生，增加現有醫學院學位，以及籌辦第3間醫學院等。社會輿論大多贊成政府做法，但亦有人不以為然，說香港不缺醫生，缺的只是公立醫院和其他公營醫療機構的醫護人員，私營醫療市場的醫生數量一點也不少，甚至「產能過剩」；當局不應該膝跳反射（knee-jerk reflex）地增加醫生數目。更有人質疑當局，要是他日醫生過剩，或是私營市場失去吸引力，公營機構是否有足夠空缺容納每年畢業的新進醫生？會不會令到若干年前，醫管局職位供不應求，醫科畢業生因害怕找不到工作而徬徨的景况重現？

究竟香港要多少醫生才足夠？不同角度有不同答案。大學裏曾經有同事問我，為什麼大學取錄醫學生的人數，要根據政府的manpower plan（人力規劃），其他科目則沒有這個限制？事緣政府給每一所大學的撥款，是基於政府認可該大學的整體學生人數，但個別科目，包括文、商、理、工科，甚至法律學院，收生人數卻沒有規定，大學有很大自由度，只要整體數目和認可數目靠譜便可以。但醫學生數目，卻囿於政府推行的「人力規劃」。人力規劃，是根據專家估算社會對醫生的需求，那末醫生不夠，是不是負責規劃的專家出了亂子？

有人說，為醫療那樣不可或缺的服務規劃人手，不能像其他一般工種那樣「量體裁衣」（粵俗「度住屁股裁褲」的文雅說法），應該要有「緩衝餘量」（spare capacity），以備不時之需。

Spare capacity乃兵家必需，自古以來中外都非常重視。我國古籍提到「養兵千日，用在一朝（或一時）」這成語，多不勝數。例如唐玄宗時藩臣安祿山造反，擁20萬大軍南下，那時天下承平已久，百姓已有數代沒經歷過戰爭，朝廷亦無兵可用，猝然得知叛兵將至，急招募民兵應戰，這些急就章的新丁當然不是訓練有素的叛軍對手，戰敗是意料中事。賊兵勢如破竹，直指長安，玄宗要逃到四川避難。清代褚人穫以白話文所著的《隋唐演義》寫到此處，便曾作此一問：「自古道：『養兵千日，用在一朝』。那兵是平時備着用的，如何到變起倉卒，才去募兵。又如何才有變亂，便要募兵起來，難道安祿山有兵，朝廷上到沒有兵麼？」

培訓多些醫生未必虧本

香港醫療體系，是否像唐朝廷一樣「無兵可用」？當然是見仁見智。但在公立醫院，醫生平時已經忙得不可開交，遇有突發事件，或流感季節，或疫症流行，人手短缺更呈白熱化，看來是時候評估一下如何改善spare capacity了。

有人會認為，培訓醫生所費不菲，需要社會大量投資，如果不是量體裁衣，而要為了spare capacity加大投資，從經濟角度上來看很不划算。但從另一角度看，培訓多些醫生，未必是虧本生意。上一期（3月24日〈窮則變 變則通〉link.mingpao.com/83984.htm）我這裏談到古巴醫生對人口比例是世界第一，古巴因為spare capacity超多，可以大力發展醫療旅遊，吸引外國人付費到古巴接受醫療服務，甚至派出收費的醫療隊伍到國外看病。古巴醫療服務，已成了為國家創匯的一個重要行業。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）