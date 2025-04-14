【明報專訊】醫學的基本原則是以人為本，我們的服務對象是病人和社會各界人士。醫學院的長足發展亦有賴全員通力合作，不斷追求卓越。為達成使命，醫護人員之間衷誠合作及同事之間群策群力，正是不可或缺的成功因素。

因此，港大醫學院開展了「以人為本」（People First）計劃，系統地整合和增撥資源，透過籌辦多元化活動，鼓勵各部門同事加強溝通與交流，建立更融洽的工作環境，讓大家盡展所長。同時，我們十分關心同事的身心健康，鼓勵大家踴躍參與各類聯誼活動，凝聚力量，一起繼續奮鬥。

運動是保持身心健康的不二法門，醫學院最近趁春日舉辦了第一屆運動與家庭同樂日，廣邀同事、學生和校友帶同家人一起參加。當天有超過400人樂聚大學何鴻燊體育中心做運動、玩遊戲。活動節目相當豐富，包括4×100米接力跑、5人足球和3人籃球比賽，以及匹克球體驗工作坊等；並邀請了醫學院校友許懷熙（Ricky）示範標槍，五年級學生陳文豪（Artemis）及港大建築系校友劉嘉朗（Nicholas）示範撐竿跳。Ricky曾代表香港出戰亞運，亦是本港標槍紀錄保持者；Artemis和Nicholas則分別在學界及全港田徑賽事屢獲殊榮。醫學院校友和學生在運動方面成就卓越，我既感欣慰，亦與有榮焉。此外，同樂日為小朋友精心設計多款攤位活動和遊戲，務求一家大小樂而忘返。

聯誼活動 凝聚師生力量

不少朋友都知道我喜歡跑步，其實我對球類運動都有濃厚興趣，只是工作繁忙，很久沒上球場了。當天我分別參加了籃球和足球賽事，可說是過足了球癮。首先，我跟同事、學生和校友組隊打籃球，當中挑戰重重，幸好隊友團結一致，最終克服挑戰，獲得佳績。說實話，身為師長也會擔心比賽失利，所以當時我們都全力以赴。我很感謝隊友的鼓勵和支持，也非常高興自己的球技還不至於太生疏。即使賽後全身痠痛了1星期，還是值得。

稍後，我又參加了特別的足球邀請賽，由醫學院與作客的港大工程、牙醫及理學院對壘，競逐挑戰盃。我深信這幾個專業範疇之間合作機會無數，而這場「衛生波」比賽，正是增進友誼的良機。

同樂日舉辦成功，我很感激同事不辭勞苦、費盡心思，讓大家共度愉快的星期天。展望未來，希望同樂日能邀請更多學生參與，一起鍛煉體魄，亦可加強師生之間的了解和情誼。我們亦會舉辦更多活動如遠足郊遊、瑜伽和普通話班等，讓同事舒展身心或自我增值，各適其適。同時，員工休息室的佈置也改良了不少，包括常備香濃咖啡、奶茶和小點，增設乒乓球桌和手動足球遊戲機等，讓同事在舒適環境中紓緩壓力、聯絡感情。如果大家有其他增進同事感情的好主意，不妨告訴我。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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